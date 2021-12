i tre giovani entrano direttamente nel cast del 72° Festival di Sanremo.

Yman, Tananai e Matteo Romano sono i tre classificati di “Sanremo Giovani” che si aggiungono ai 22 Big, in gara al prossimo Festival di Sanremo 2022, al via dal primo febbraio. La classifica è il risultato una combinazione tra i voti del direttore artistico del Festival Amadeus al 50% con quelli della Commissione musicale. I tre giovani artisti porteranno altri brani inediti e non quelli presentati ieri sera.

MATTEO ROMANO

in gara nella sezione giovani del Festival di Sanremo, è in radio da venerdì 17 Dicembre con “TESTA E CROCE” (Polydor/Universal Music Italia).

Il brano, scritto con Federica Abbate e prodotto da Katoo, già disponibile su YouTube con un video ufficiale, diretto da Paolo Mannarino e girato sulle spiagge di Tarquinia, nel Lazio.

TANANAI

Da venerdì 17 dicembre in radio e già disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Esagerata”, il nuovo singolo di TANANAI con il quale il cantautore è in gara tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021.

YUMAN

Si intitola “Mille notti” il brano con cui YUMAN, giovane artista romano, d’origine capoverdiana, si è aggiudicato un posto nella finale di Sanremo Giovani