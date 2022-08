Mancano circa 1.000 tessere rispetto alla stagione 2019-20 in serie D

Continua la campagna abbonamenti del Palermo per il campionato di serie B 2022-2023. Mancano 5 giorni alla chiusura delle vendite delle tessere fissata alle 16 di lunedì 8 agosto. Al momento sono 9.500 i sottoscrittori delle tessere per assistere alle 19 partite di campionato dei rosanero. Cifra che pone i siciliani al secondo posto nella serie cadetta dietro al Genoa che ha raggiunto quota 17.000.

Un buon numero, dunque, sicuramente ma ancora inferiore di circa mille unità rispetto alla quota abbonati della stagione 2019-20 in serie D. Altri tempi: era il campionato della ripartenza e il grande entusiasmo aveva cancellato la delusione per il fallimento della vecchia società e l’esclusione dalla serie B.

Possibili impennate a breve, magari in caso di annuncio del prossimo allenatore. Il club di viale del Fante sta ancora cercando il sostituto del dimissionario Silvio Baldini. La squadra è affidata, ad interim, al tecnico della Primavera Stefano Di Benedetto che ha già esordito positivamente nel turno preliminare di Coppa Italia vinto da De Rose e soci per 3-2 sulla Reggiana grazie ad una tripletta di Matteo Brunori. Vittoria che ha permesso ai siciliani di qualificarsi ai trentaduesimi di finale per affrontare il Torino.

Il casting include Eugenio Corini, Luda D’Angelo, che sembrerebbero avere un lieve vantaggio su Leonardo Semplici e Paolo Vanoli. Un po’ in ribasso le quotazioni di Aurelio Andreazzoli e Claudio Ranieri mentre potrebbe esserci la sorpresa dell’esordiente Daniele De Rossi. E, visto che si rimane in un contesto di incertezza, non è detto che altri nomi non possano spuntare.

Abbonamenti Palermo, le tariffe

Ecco, inoltre, nel dettaglio le tariffe per gli abbonamenti. Chi non ha potuto (o voluto) esercitare il diritto di prelazione riservato ai vecchi abbonati della stagione 2019-20 (la stagione della serie D), ed a quelli del campionato 2020-21, potrà acquistare le tessere ma senza usufruire degli sconti. Tariffe particolari per gli Under 18 ed Over 65. Si parte dai 190 euro per le curve ai 1500 euro per la tribuna sostenitori.

Curve 190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18)

190 euro (intero), 150 euro (donne ed over 65), 130 euro (under 18) Gradinata (anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18)

(anello superiore) 275 euro (intero), 220 euro (donne ed over 65), 165 euro (under 18) Gradinata (anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18)

(anello inferiore) 350 euro (intero), 280 euro (donne ed over 65), 210 euro (under 18) Tribuna Laterale 520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18)

520 euro (intero), 415 euro (donne ed over 65), 310 euro (under 18) Tribuna Centrale 700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18)

700 euro, (intero) 560 euro (donne ed over 65), 420 euro (under 18) Ed inoltre Tribuna Centralissima 1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18)

1000 euro (intero), 800 euro (donne ed over 65), 600 euro (under 18) Tribuna Sostenitori 1500 euro (intero), 1200 euro (donne, over 65 ed under 18).

Modalità di ritiro tessere

Il club ha anche reso noto la modalità di ritiro degli abbonamenti online e nei punti vendita. Fino al 12 agosto sarà possibile ritirarli presso il botteghino Sud dello stadio Renzo Barbara dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 18) ed il sabato dalle 10 alle 14.

Omaggio per gli abbonati

Tutti i possessori della tessera stagionale 2022-2023 riceveranno in omaggio uno speciale cappellino della squadra di colore rosa o nero a scelta, riservato esclusivamente agli abbonati. Le modalità di ritiro del gadget verranno comunicate successivamente.

Calendario partite interne del Palermo

Ecco il calendario delle partite interne dei rosanero al Renzo Barbera nel campionato di serie B 2022-2023. Si parte il 13 agosto con la sfida al Perugia. Date suscettibili di cambiamento in virtù delle ufficializzazioni degli anticipi e posticipi dettati dalla Lega di Serie B.

1 giornata, 13 agosto: Palermo-Perugia

3 giornata, 27 agosto: Palermo-Ascoli

5 giornata, 9 settembre: Palermo-Genoa

7 giornata, 1 ottobre: Palermo-Sudtirol

9 giornata, 15 ottobre: Palermo-Pisa

10 giornata, 22 ottobre: Palermo-Cittadella

12 giornata, 5 novembre: Palermo-Parma

14 giornata, 27 novembre: Palermo-Venezia

16 giornata, 8 dicembre: Palermo-Como

18 giornata, 17 dicembre: Palermo-Cagliari

21 giornata, 21 gennaio: Palermo-Bari

23 giornata, 4 febbraio: Palermo-Reggiana

25 giornata, 18 febbraio: Palermo-Frosinone

27 giornata, 28 febbraio: palermo-Ternana

30 giornata, 18 marzo: Palermo-Modena

32 giornata, 10 aprile: Palermo-Cosenza

34 giornata, 22 aprile: Palermo-Benevento

36 giornata, 6 maggio: Palermo-Spal

38 giornata, 19 maggio: Palermo-Brescia.