Serie B, partita la vendita libera

E’ ripartita la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2023-2024. Oggi il primo giorno dedicato alla vendita libera e sono state 881 le nuove tessere vendute che si aggiungono ai 8547 rinnovi.

In totale le sottoscrizioni sono a quota 9.428. Si va verso quota 10.000 ma l’obiettivo è quello di superare il risultato dello scorso anno quando – al ritorno in serie B – gli abbonati furono 11.465.

Mancano poco più di 2.000 tessere al traguardo. Ed i margini di miglioramento ci sono.

Prezzi abbonamenti 2023-2024 vendita libera

Questi i prezzi degli abbonamenti per assistere alle partite interne del Palermo per il prossimo campionato di serie B che, secondo calendario, dovrebbe iniziare il 18 agosto. Il condizionale è d’obbligo visto la particolare situazione dei ricorsi e controricorsi con al momento Lecco e Reggina escluse.

Curve 210 euro intero, 165 euro donne e Over 65, 145 euro Under 16

Gradinata (anello superiore) 300 euro intero, 235 euro donne ed over 65, 180 euro Under 16, 19 euro Promo famiglia per Under 14 nati dall’1 gennaio 2009.

Gradinata (anello inferiore) 370 euro intero, 300 euro donne e Over 65, 235 euro Under 16

Tribuna laterale 580 euro intero, 460 euro donne e Over 65, 360 euro Under 16

Tribuna centrale 850 euro intero, 650 donne e Over 65, 500 euro Under 16

Tribuna centralissima 1250 euro intero, 950 euro donne e Over 65, 710 Under 16.

Tribuna sostenitori 2500 euro.

Prezzi singole partite serie B 2023-2024

Curve 18 euro intero, 14 euro donne, Over 65 ed Under 16

Gradinata (anello superiore) 23 euro, 18 euro

Gradinata (anello inferiore) 28 euro, 23 euro

Tribuna laterale 39 euro, 31 euro

Tribuna centrale 60 euro, 45 euro

Tribuna centralissima, 85 euro, 65 euro

Tribuna sostenitori, 170 euro.

Prosegue la preparazione del Palermo in Trentino

Nel frattempo, prosegue la preparazione pre-campionato del Palermo in Trentino Alto Adige. Oggi a Spiazzo i rosanero hanno svolto di mattina recovery in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva, una partita a tema ed un lavoro intermittente.

Domenica 30 luglio amichevole col Legnago

I rosanero di nuovo in campo. Domenica 30 luglio al campo di Pinzolo, gli uomini di Eugenio Corini affronteranno in amichevole alle 16.30 il Legnago, formazione di serie C.

Si tratta del penultimo test in calendario. Il programma delle amichevoli si chiuderà il 4 agosto alle 16.30 allo stadio Briamasco di Trento quando Brunori e compagni faranno visita al Trento, squadra di serie C, allenato dall’ex tecnico Bruno Tedino.