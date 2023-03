Pallamano serie A Gold, aretusei sul campo della quarta in classifica

Archiviata la pausa per la Nazionale, torna in campo la Teamnetwork Albatro per la nona giornata di ritorno, la 22ma, della serie A Gold di pallamano maschile. Compito proibitivo, almeno sulla carta, per la formazione siracusana che sabato 18 marzo è impegnata sul difficile parquet dell’Alperia Merano, quarta forza del torneo. La partita verrà trasmessa su Elevensports.

I bluarancio hanno raccolto finora 15 punti e sono in nona posizione con una lunghezza in più rispetto alla zona play out. Il Fondi che insegue i siciliani ha però la possibilità del sorpasso ospitando il Carpi che è undicesimo con sette punti. L’Alperia Merano cerca i due punti per continuare navigare in zona play off e mettere in difficoltà Conversano e Fasano, impegnate rispettivamente in trasferta sul campo del fanalino di coda Romagna ed in casa col Bolzano, che precedono gli altoatesini di un solo punto.

All’andata il match si chiuse 18-22 per l’Alperia Merano. Risultato che rispecchia perfettamente l’andamento della stagione dell’Albatro che al tempo stesso ha uno degli attacchi meno prolifici della massima serie con 513 reti all’attivo ed una delle difese meno perforate con 537 gol subiti. Meglio dei siciliani hanno fatto soltanto il Brixen (498) ed il Conversano (481), ovvero le prime due in graduatoria.

Albatro senza Gorela

Nella comitiva blu arancio non ci sarà Jan Gorela fermato per due turni dal giudice sportivo. Pucho Jung ha lavorato molto sugli schemi da contrapporre alla squadra altoatesina e non ha risparmiato ripetizioni costanti necessarie ad affrontare le variabili di gioco che si presenteranno.

“Si va a Merano con lo stesso spirito battagliero che abbiamo messo in campo fino ad oggi – ripetono in casa Teamnetwork Albatro – Abbiamo la consapevolezza di poter giocare alla pari contro chiunque e vogliamo dimostrarlo anche domani”.

Inizia tour de force decisivo, mercoledì si ripete col Rubiera

Contro la quarta forza del campionato i siracusani iniziano una otto giorni importante che li vedrà affrontare mercoledì prossimo, nel turno infrasettimanale, il Fondi in casa e poi sabato il Rubiera in trasferta.

Con gli emiliani, come deciso in settimana dalla federazione, si ripeterà il match sospeso dopo il ritiro dal campo della squadra di Luca Galluccio. L’incontro verrà rigiocato mercoledì 12 aprile alle ore 19 alla Palestra Acradina Pino Corso.

Serie A Gold, il programma della nona giornata di ritorno

Banca Popolari Fondi – Carpi alle 18

Secchia Rubiera – Campus Italia alle 18

Sidea Group Fasano – Bolzano alle 18

Alperia Merano – Teamnetwork Albatro alle 18.30

Raimond Sassari – Pressano alle 18.30

Brixen – Cassano Magnago alle 19

Romagna – Conversano alle 19

La classifica, Albatro al nono posto

La graduatoria aggiornata recita quanto segue: Brizen 39 punti; Conversano e Sidea Group Fasano 33; Alperia Merano 32; Raimond Sassari 29; Pressano 25; Bolzano 24; Cassano Magnago 23; Teamnetwork Albatro 15; Banca Popolare Fondi, 14; Carpi 7; Secchia Rubiera 6 (-5); Campus Italia 5; Romagna 4.

Serie A2, l’Enna riposa, il Cus Palermo riceve Il Giovinetto

Nel weekend si gioca la quarta giornata di andata della fase ad orologio del girone C del campionato di serie A2. L’Orlando Haenna, seconda forza del girone, riposa. In campo il Cus Palermo che ospita Il Giovinetto. Cliente scomodo per gli universitari a caccia di due punti per cementare la terza posizione ed agguantare, anche se con una partita in più, proprio la squadra ennese.

Gli ospiti, quarti ed ormai certi della qualificazione agli spareggi per la serie A Silver cercano una vittoria pesante per avvicinare i palermitani.

La sfida si giocherà al PalaCus di via Altofonte alle 15 di sabato 18 marzo.

Domenica il resto delle partite in programma. Alle 17.30 l’Aretusa riceve il Mascalucia per un match che ha il sapore dello spareggio. In palio, infatti, la quinta posizione con le due compagini appaiate a quota 9 ma ben distanti dalla zona play off.

Testa-coda a Ragusa: i padroni di casa alle 18.30 ricevono la corazzata Genea Lanzara lanciata verso la promozione diretta in serie A Silver ed ammessa ai play off per la serie A Gold. Gli iblei sono ancora alla ricerca dei primi punti in campionato avendo fin qui perso tutte e 15 le partite fin qui disputate.

Classifica girone C

Genea Lanzara 26 punti; Orlando Haenna 22; Cus Palermo 20; Il Giovinetto 16; Mascalucia ed Aretusa 9; Mascalucia 0.