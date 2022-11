Serie A Gold, troppi errori in attacco per i siciliani

Prova buona a metà per la Teamnetwork Albatro che in casa si arrende alla distanza sul Merano col punteggio di 18-22 nel match della nona giornata del campionato di serie A Gold maschile di pallamano. In classifica, siciliani rimangono ancorati a quota 7 (3 vittorie, un pari e 5 ko), altoatesini affiancano il Brixen in vetta con 14 punti ma con 2 partite in meno rispetto ai “cugini”.

Albatro avanti fino al 27’ del primo tempo

Primo tempo guidato dai siracusani fino al 27’ con gli ospiti che ribaltano la situazione andando all’intervallo sopra di una rete sull’11-12. Ripresa nelle mani degli ospiti che concedono pochissimo ai padroni di casa permettendo agli uomini di Reale di segnare dopo 14 minuti.

Difesa invalicabile del Merano che gode anche dei troppi errori dei siracusani che segnano nella seconda metà di gioco appena 7 reti.

Il tabellino, solo 7 reti nel secondo tempo per i siracusani

Teamnetwork Albatro – Alperia Merano 18-22

Parziale: 11-12

Teamnetwork Albatro: Bianchi 2, Mantisi, Zungri 2, Bandiera, A. Calvo 1, M. Calvo, Vinci 2, Martelli, Burgio, Cueto 2, Murga 1, Cuzzupè, Bobicic 3, D. Glicic 5, D’Alberti, M. Glicic. Allenatore Fabio Reale.

Alperia Merano: Fadanelli 3, Romei 1, Visentin 3, Stricker, Fasanelli, Parisato, Colleluori, Martini, Laursen 3, Petricevic, Nuñez 3, Glisic 1, Cuello 8, Gerstgrasser. Allenatore Jürgen Prantner

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone

In A2 il Cus Palermo batte Ragusa

Finisce 31-28 la sfida del PalaCus tra Cus Palermo e Keyjey Pallamano Ragusa per la quinta giornata del girone C della serie A2. Sfida combattuta tra universitari e gli iblei che sono andati al riposo sul 14-13.

In graduatoria, Cus Palermo sale a 7 punti mentre rimane ferma al palo la formazione ospite.

Per i palermitani 9 reti di Edoardo Guardì ed 8 per il capitano Alessandro Aragona. Cinquina per Enrico VItale, doppiette per Alberto Alieri, Andrea Piscopo, Marco Gangi Chiodo e Simone Testa, marcatura singola per Salvatore Gottuso.

Alla Keyjey Pallamano Ragusa non bastano le 7 reti di Flavio Eray Giammarra e del capitano Ivan Ruiz Rios, unite alle 6 di Gustavo Gabriel Guerrero.

Vince anche il Giovinetto Marsala che si impone in casa sull’Aretusa per 35-29. Padroni di casa a 6 punti, siracusani fermi ad 1.