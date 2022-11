Pallamano, serie A Gold, domani fischio di inizio alle 16.30

Torna in casa l’Albatro che domani, sabato 12 novembre alle 16.30, riceve il Merano per la nona giornata del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

L’obiettivo per la squadra allenata da Fabio Reale è quella di tornare a vincere nonostante la solidità dell’avversario, terza forza del campionato. Gli altoatesini sono reduci da due successi consecutivi, ma, soprattutto, dal pareggio casalingo imposto al Conversano.

Albatro vuole evitare il terzo ko di fila

In casa Albatro, tuttavia, c’è grande consapevolezza sui propri mezzi. La serie terribile iniziata con la vittoria di Bolzano e le due prestazioni contro Brixen e Sassari, ha accresciuto l’entusiasmo tra i siracusani nonostante le due sconfitte consecutive. La compagine di Reale è in nona posizione con 7 punti in nona posizione, gli ospiti hanno invece totalizzato 12 punti in piena zona play off scudetto.

Murga “Giochiamo contro una delle più forti”

“Sappiamo di giocare contro una delle più forti squadre del campionato – sottolinea Max Murga – Per me resta una delle maggiori pretendenti alla vittoria finale della Serie A Gold. Si è rinforzata parecchio ed è assai temibile in attacco. Per questo stiamo lavorando molto sulla difesa. Dobbiamo contrastarli nel modo migliore per tenere il risultato sempre sull’equilibrio. Non ci preoccupano gli acciacchi che in questa fase del torneo ci possono stare; è così per noi ed è così anche per gli avversari”.

Reale “Non siamo al 100% ma giocheremo al 100%”

Il tecnico Fabio Reale non sta risparmiando allenamenti e schemi in vista del match di domani. “Incontriamo ancora una formazione di alto livello che lotterà per entrare nei play off scudetto. – conferma anche lui – Noi anche se non al 100% causa infortuni, giocheremo al 100% delle nostre possibilità. Sono contento di come stanno iniziando a difendere i ragazzi – aggiunge Fabio Reale – e questa sarà la nostra forza per cercare di ottenere un risultato positivo”.

Fischio d’inizio alle 16.30 con diretta assicurata sulla piattaforma di Elevensports.

Serie A2, il Cus Palermo ospita il fanalino Ragusa

Si gioca domani la quinta giornata di andata nel girone C del campionato di serie A2 con sei siciliane su sette partecipanti.

Alle 16 al PalaCus di via Altofonte c’è il derby tra il Cus Palermo, terzo con 5 punti in tre partite giocate, che riceve la Keyjey Pallamano Ragusa fermo, quest’ultimo ancora al palo con tre sconfitte in altrettante partite disputate.

Il match clou, però, è quello tra Genea Lanzara ed Orlando Haenna, ovvero prima contro seconda. In palio il primato del girone. Fischio di inizio alle 18.30

Prima, alle 16.30, il Giovinetto Marsala riceve l’Aretusa, a caccia della prima vittoria.

La classifica alla vigilia recita: Genea Lanzara 6 punti; Orlando Haenna e Cus Palermo 5, Il Giovinetto 4 (con 4 partite); Darwin Technologies Mascalucia 3, Aretusa 1, Keyjey Pallamano Ragusa 0.