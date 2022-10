Pallamano serie A Gold maschile, i siracusani vincono 29-23

Impresa Teamnetwork Albatro nella sesta giornata del campionato di serie A Gold maschile di pallamano. Gli aretusei espugnano 29-23 il difficile parquet del Bolzano e tornano a vincere dopo tre giornate. I due punti conquistati permettono alla formazione allenata da Fabio Reale di arrivate a quota 7 in classifica nelle parti nobili del tabellone.

Si tratta della terza vittoria stagionale dopo quelle ottenute a Chieti col Campus Italia ed in casa col Carpi nelle prime due giornate. I siciliani avvicinano il Bolzano che rimane fermo in classifica con 8 punti e si confermano tra le difese migliori del massimo torneo nazionale.

Primo tempo la difesa dell’Albatro non fa passare nulla

Il sette siracusano parte forte già nel primo tempo con una difesa capace di bloccare qualsiasi tentativo di conclusione ai tiratori in maglia biancorossa. Il team arancioblu rimane sempre in vantaggio raggiungendo il +5 dopo 23 minuti.

Nella ripresa, gli aretusei allungano, Martelli decisivo

Nella ripresa il leitmotiv non cambia. Siracusani impeccabili in difesa con il portiere Martelli autore di interventi decisivi, bolzanini sorpresi dalla veemenza degli ospiti che sbagliano pochissimo alla conclusione. Il vantaggio massimo, +8, arriva dopo poco più di 21 minuti.

Il Bolzano appare incapace di qualsiasi reazione e inanella errori su errori. Non fa così l’Albatro che conduce in porto un successo importantissimo contro una delle squadre più attrezzate del torneo. Una vera e propria ventata di ottimismo per la squadra siciliana che va in zona Final Eight di Coppa Italia.

Adesso altro impegno a breve distanza con l’anticipo di campionato di mercoledì prossimo, in casa, contro Brixen.

Il tabellino, Gorela 7 bello

Bozen – Teamnetwork Albatro 23-29

Primo tempo: 14-18

Bozen: Hermones, Walcher 1, Ahumada, Rossignoli, Rottensteiner, Hodges, Gaeta 2, Udovicic 4, Turkovic 5, Topolovec, Wiedenhofer, Basic 4, Mizzoni, Scianamè, Pandzic 7. Allenatore Mario Sporcic.

Teamnetwork Albatro: Bianchi 1, Mantisi, Bandiera, Zungri 5, Vinci 4, Martelli, Burgio, Souto Cueto 3, Cuzzupè, Mincella, Murga, Famiano, Bobicic 4, D. Glicic 5, Gorela 7, M. Glicic. Allenatore Gianni Attanasio.

Arbitri: Riello e Panetta.

Classifica, ottavo posto per l’Albatro

Questa la classifica della massima serie nazionale di pallamano maschile dopo sei turni. Brixen 12 punti; Sidea Group Fasano 10; Raimond Sassari e Conversano 9; Bolzano, Alperia Merano e Pressano 8; Teamnetwork Albatro 7; Cassano Magnago 6; Secchia Rubiera e Banca Popolare Fondi 3, Campus Italia 1, Carpi e Romagna 0.