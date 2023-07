Pallamano maschile serie A Gold

Prima settimana di allenamenti per la Teamnetwork Albatro che si sta preparando per la prossima stagione nella serie A Gold di pallamano maschile.

La squadra allenata dal tecnico Pocho Jung ha iniziato a scaldare i motori nonostante il caldo degli ultimi giorni. Due sedute giornaliere per la squadra aretusea che il prossimo 9 settembre esordirà in campionato a Cassano Magnago.

A fine agosto trasferta in Germania

Il presidente della Teamnetwork Albatro, Vito Laudani, commenta questa prima settimana di duro lavoro.

“Vedo grande carica e tanta voglia – commenta il presidente blu arancio – La squadra sta lavorando sodo per farsi trovare al meglio all’inizio della stagione. Il tecnico non sta risparmiando nulla visto che deve amalgamare al meglio i vecchi con i nuovi arrivati. A fine agosto saremo in Germania per un common training con il Wölfe Würzburg – continua Laudani – Sarà un test importante alla vigilia del campionato”.

Riflettori puntati sul settore giovanile

Le novità in casa Teamnetwork Albatro non finiscono con la prima squadra. Grande attenzione puntata sul settore giovanile reduce da una buona annata e sulla collaborazione con il mondo della scuola.

“Penso che il movimento siciliano stia vivendo un momento di crescita importante e che il lavoro del presidente Sandro Pagaria, del suo consiglio, a fianco delle società siciliane, stia riportando nuovo interesse ed entusiasmo per la nostra disciplina. – sottolinea il presidente della squadra siracusana – Cresce il numero delle società affiliate, ben 41, e anche l’interazione con gli istituti scolastici ha avuto un deciso sviluppo”.

Laudani “Avremo la seconda squadra in serie B”

Laudani conclude ed annuncia la seconda squadra che parteciperà al campionato di serie B: “L’Albatro si riconosce pienamente nel contesto del movimento siciliano e nella politica di coinvolgimento sulle scelte di traiettorie di crescita portate avanti dalla presidenza Pagaria. In questo contesto vogliamo dare un contributo ai tornei giovanili regionali presentando diverse formazioni e sicuramente parteciperemo al campionato regionale di serie B con una seconda squadra”.

Il calendario dell’Albatro in serie A Gold

1a giornata, 9 settembre, Cassano Magnago – Albatro

2a giornata, 16 settembre, Albatro – Sassari

3a giornata, 23 settembre, Junior Fasano – Albatro

4a giornata, 30 settembre, Albatro – Bolzano

5a giornata, 7 ottobre, Trieste – Albatro

6a giornata, 14 ottobre, Albatro – Eppan

7a giornata, 21 ottobre, Pressano – Albatro

8a giornata, 11 novembre, Albatro – Bressanone

9a giornata, 18 novembre, Conversano – Albatro

10a giornata, 25 novembre, Albatro – Alperia

11a giornata, 2 dicembre, Macagi Cingoli – Albatro

12a giornata, 9 dicembre, Albatro – Carpi

13a giornata, 13 dicembre, Rubiera – Albatro.

A campi invertiti tutto il girone di ritorno che si chiuderà il 4 maggio.

Inizio di stagione: 9 settembre 2023

Fine girone di andata: 13 gennaio 2024

Fine regular season: 4 maggio 2024

Semifinali play-out: 18, 23 e 25 maggio 2024

Semifinali Scudetto: 18, 23 e 25 maggio 2024

Finale play-out: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024

Finale Scudetto: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024.

Coppa Italia

Le Finals di Coppa Italia maschili e femminili si disputeranno dal 1° al 4 febbraio. Anche quest’anno si disputeranno con la formula della Final Eight. Accederanno, com’è ormai tradizione, le squadre classificate nelle prime otto posizioni al termine del girone di andata. La formula prevede, dunque, quarti di finale tra 1 ed il 2 febbraio e, nei giorni seguenti, semifinali e finale per il titolo.