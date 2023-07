Pallamano maschile, varato il calendario della massima serie

Parte dalla trasferta di Cassano Magnago la nuova avventura nella serie A Gold 2023-2024 di pallamano maschile del Teamnetwork Albatro.

La Figh ha diramato il calendario della massima serie maschile che vede ai nastri di partenza per la terza stagione consecutiva la squadra aretusea. Una formazione rinnovata e ricca di nuovi innesti che ha ambizioni di alta classifica per recitare un ruolo da protagonista.

Avvio in salita per l’Albatro

Il campionato, quindi, per i bluarancio scatterà il 9 settembre con la visita sul parquet del Cassano Magnago mentre l’esordio casalingo è previsto per la settimana successiva, il 16 settembre alla Palestra Akradina con il Sassari che nella scorsa stagione ha chiuso al secondo posto dopo aver perso la finale scudetto con lo Junior Fasano.

Proprio i pugliesi saranno gli avversari dei siciliani nella settimana successiva, il 23 settembre. Un avvio di campionato, quindi, durissimo per il sette allenato da Pucho Jung che affronterà nelle prime tre giornate le due finaliste tricolori della scorsa stagione.

Il girone di andata si chiuderà il 13 gennaio mentre la regular season si concluderà il 4 maggio dopo 26 giornate (13 di andata ed altrettante di ritorno).

Le prime quattro classificate accederanno ai play off scudetto. Le squadre classificate tra il 10° e la 13° posizione disputeranno i play out per evitare la retrocessione in serie A Silver. Si gioca tra semifinali (18, 23 e 25 maggio) e finale (29 maggio, 1° e 3 giugno), in ambedue i casi al meglio delle tre partite. Retrocessione diretta in Silver, invece, per l’ultima classificata al termine della regular season.

Serie A Gold, le date in sintesi

Le date più importanti della Serie A Gold maschile:

Inizio di stagione: 9 settembre 2023

Fine girone di andata: 13 gennaio 2024

Fine regular season: 4 maggio 2024

Semifinali play-out: 18, 23 e 25 maggio 2024

Semifinali Scudetto: 18, 23 e 25 maggio 2024

Finale play-out: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024

Finale Scudetto: 29 maggio, 1° e 3 giugno 2024

La prima giornata del 9 settembre:

Cassano Magnago – Teamnetwork Albatro

Pressano – Secchia Rubiera

Trieste – Conversano

Sidea Group Fasano – Macagi Cingoli

Raimond Ego Sassari – Carpi

Sparer Eppan – Brixen *

Bolzano – Alperia Merano *

*possibile variazione di data a causa di impegni in European Cup

Il cammino dell’Albatro

1a giornata, 9 settembre, Cassano Magnago – Albatro

2a giornata, 16 settembre, Albatro – Sassari

3a giornata, 23 settembre, Junior Fasano – Albatro

4a giornata, 30 settembre, Albatro – Bolzano

5a giornata, 7 ottobre, Trieste – Albatro

6a giornata, 14 ottobre, Albatro – Eppan

7a giornata, 21 ottobre, Pressano – Albatro

8a giornata, 11 novembre, Albatro – Bressanone

9a giornata, 18 novembre, Conversano – Albatro

10a giornata, 25 novembre, Albatro – Alperia

11a giornata, 2 dicembre, Macagi Cingoli – Albatro

12a giornata, 9 dicembre, Albatro – Carpi

13a giornata, 13 dicembre, Rubiera – Albatro.

A campi invertiti tutto il girone di ritorno.

