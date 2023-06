Pallamano maschile serie A Gold, i siracusani definiscono la rosa

Un ritorno ed una riconferma per la Teamnetwork Albatro che sta definendo sempre più la rosa per la stagione 2023-2024 che vedrà gli aretusei impegnati nella massima serie nazionale di pallamano maschile per la terza annata consecutiva. Juan Ignacio Cantore torna in bluarancio mentre Gianluca Vinci viene riconfermato.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il terzino sinistro camerunense Alain Roméo Eyebe e riconfermato Julian Souto Coeto.

Cantore torna dopo 5 stagioni

Juan Ignacio Cantore, dunque, torna all’Albatro. Il centrale italo argentino, 33 anni, vestirà la maglia bluarancio siracusana dopo cinque stagioni.

In Sicilia Cantore arrivò nel campionato 2017-2018 e riuscì a dare il proprio contributo alla velocità di azione della squadra. Dopo Siracusa un altro anno nel campionato italiano, quindi le esperienze in Francia, in Germania e, nello scorso mercato di gennaio, il ritorno in Italia nelle file del Bolzano.

“Cresciuto con Pucho, cercheremo di creare identità di gioco”

“Sono molto contento di tornare a Siracusa – sottolinea Cantore – mi è piaciuto il progetto e conosco tanti ragazzi della squadra con cui ho giocato. Io sono cresciuto con Pucho – continua riservando un passaggio al tecnico dei siracusani – quindi per me è stato un sì assoluto quando il general manager Di Stefano mi ha chiamato. Cercheremo di creare una identità di gioco e fare il meglio possibile nel prossimo campionato. L’obiettivo è crescere e togliersi delle soddisfazioni”.

La società del presidente Vito Laudani continua il lavoro di rafforzamento della squadra targata 2023-2024 e altri puntelli dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Vinci riconfermato

Gianluca Vinci continuerà a vestire la maglia numero 15 bluarancio anche per la prossima stagione. La forte ala sinistra ventitreenne resta a Siracusa nella squadra dove è cresciuto sportivamente e con la quale è stato tra i protagonisti nella massima serie.

“Credo di essermi meritato la riconferma non perché sono figlio di questa società, ma perché ho dimostrato di poter stare ai livelli che la società vuole raggiungere – ammette il giocatore siracusano – inutile nascondersi, la società ha fatto un grosso investimento sulla squadra per la prossima stagione e vuole provare a fare un campionato di alta classifica. Siamo in gran parte professionisti e perciò abbiamo l’obbligo di lottare per vincere ogni tipo di partita che ci presenteremo a disputare. Credo che la qualificazione alla coppa Italia sia alla base del nostro progetto – continua Vinci – Non nascondo le mie ambizioni, punto a raggiungere un livello personale ancora più alto e, perché no, raggiungere quella maglia a tre colori a cui ognuno di noi ambisce; so che c’è tanta concorrenza ma la cosa non mi spaventa. Infine – l’appello rivolto ai tifosi – venite al palazzetto a sostenerci, non ve ne pentirete”.

