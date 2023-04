L’Albatro torna in campo col Secchia Rubiera, si gioca il recupero della sfida di andata

Edoardo Ullo di

11/04/2023

Ancora il Secchia Rubiera sulla strada della Teamnetwork Albatro. Mercoledì 12 aprile, con fischio di inizio alle 19, infatti, alla palestra Acradina Pino Corso di Siracusa le due formazioni si incontrano per il recupero della partita di andata dell’19 novembre scorso valida per la la undicesima giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

Quella sfida venne sospesa a ripresa inoltrata perché gli emiliani si ritirarono dalla partita in quanto lamentavano una superficie di gioco scivolosa e pericolosa. La Figh inizialmente escluse il Secchia Rubiera. Sentenza che poi venne ribaltata prima con la riammissione della squadra con una penalizzazione di cinque punti. Anche quest’ultima è stata poi rivista ed è proprio per questo che si giocherà la partita.

Ingresso gratuito per festeggiare la salvezza

La società bluarancio ha disposto l’ingresso gratuito per l’ultimo impegno casalingo della stagione. Ed anche per festeggiare la salvezza anticipata conquistata dalla Teamnetwork Albatro grazie alla vittoria sul Romagna.

I siracusani hanno raggiunto con un turno di anticipo la permanenza nella massima serie restando, così, nella elite della pallamano italiana. Un obiettivo che non ha, però, distolto l’attenzione dagli ultimi due match previsti. Sabato, infatti, si chiuderà la stagione regolare a Conversano.

Breve pausa per le festività pasquali e squadra al lavoro per preparare al meglio l’incontro di domani.

Il Rubiera torna a Siracusa dopo quattro mesi per rigiocare una partita sospesa per l’uscita dal campo degli emiliani. Nella partita di ritorno, regolarmente giocata come da programma, il 25 marzo scorso, gli uomini di Pucho Jung hanno vinto nettamente per 29-21. La classifica recita Albatro 19 punti, Secchia 11. Siciliani salvi grazie ad una rimonta in campionato sul Fondi. Quest’ultimi dovranno disputare i play out per evitare la retrocessione in serie A Silver.

Laudani “Per noi sarà una festa dello sport”

“Domani sarà per noi una festa dello sport – commenta alla vigilia il presidente della Teamnetwork Albatro, Vito Laudani – I ragazzi hanno voluto fortemente questo risultato che ha ripagato il grande lavoro di questi mesi. Adesso godiamoci queste due ultime partite stagionali e subito dopo inizieremo a lavorare per il prossimo campionato. Siamo una realtà dello sport siciliano e orgogliosi di rappresentare la nostra città in giro per l’Italia”.

Ad arbitrare il match di domani saranno Fabio Bocchieri e Nicola Scavone. Diretta prevista sulla piattaforma di Elevensports.