Pallamano maschile, i siciliani vincono 23-21

La Teamnetwork Albatro rimane in serie A Gold. La vittoria casalinga sul Romagna per 23-21 permette, infatti, alla squadra siracusana di chiudere il discorso salvezza con una giornata di anticipo rispetto alla fine della regular season della massima serie nazionale di pallamano maschile.

Questo grazie alla contemporanea sconfitta del Fondi a Cassano. In classifica i bluarancio, al terzo successo consecutivo dopo quelli proprio su Fondi e Rubiera, hanno 19 punti, 3 in più dei laziali che sono costretti a disputare l’appendice dei play out per cercare la permanenza nella serie A Gold 2023-2024.

Vittoria sofferta

Partita difficile, comunque, contro il Romagna che ha mostrato di poter giocare i play out con l’obiettivo di vincerli. Nel primo tempo, infatti, gli uomini di Melis vanno anche sul +3, poi il sette di casa inizia a risalire la china.

Nel secondo tempo stesso leitmotiv con gli ospiti che non mostrano alcun cedimento. Alla fine la festa con il pubblico a battere l’ultimo minuto a ritmo delle mani.

Laudani “Emozione forte, ora lavoriamo per il prossimo campionato”

“Partita impeccabile – commenta il presidente Vito Laudani – sì, seguivamo a distanza l’altra partita, ma qui c’è stato da soffrire. Pucho Jung ha risparmiato i giocatori centellinando i minuti in campo per ognuno di loro. Emozione forte, ora lavoriamo per il prossimo campionato”.

Il tecnico argentino festeggia con i suoi e non nasconde l’emozione. “Obiettivo raggiunto – dice – cuore e intelligenza in campo e vittoria meritata. Grazie alla società e a questi ragazzi, adesso guardiamo alla prossima stagione”.

Vinci “Felici, ce la siamo meritata”

Gianluca Vinci non nasconde, da siracusano, l’emozione per questa salvezza.

“Felice, ce la siamo meritata – sottolinea – stagione lunga, difficile, ma abbiamo dimostrato di meritare questo epilogo”.

Teamnetwork Albatro – Romagna, il tabellino

Teamnetwork Albatro – Romagna 23-21

Primo tempo 12-9

Teamnetwork Albatro: Bianchi, Mantisi, Zungri, A.Calvo, Mincella, Vinci 9, Martelli, Burgio, Souto Cueto, Murga 2, Cuzzupè, Bobicic, D.Glicic 3, Gorela 7, Ganz 2, M.Glicic. Allenatore Pucho Jung.

Romagna: Rotaru 5, Essam 4, Antic 4, Lombes, Albertini, Amaroli 3, Ceroni 1, Chiarini, Di Domenico 1, Tondini 1, Mazzanti 2, Redaelli, Tassinari, Bandini. Allenatore Mattia Melis.

Arbitri: Marcella Carrino e Stefano Pellegrino

Serie A Gold, 12ma giornata di ritorno

Bolzano – Alperia Merano 27-31

Sidea Group Fasano – Campus Italia 40-28

Brixen – Raimond Sassari 24-26

Carpi – Conversano 21-34

Teamnetwork Albatro – Romagna 23-21

Pressano – Secchia Rubiera 28-27

Cassano Magnago – Banca Popolare Fondi 31-17

La classifica, Albatro nono e salvo

Brixen 42 punti; Alperia Merano 40; Sidea Group Fasano 39; Raimond Sassari 37; Conversano 34*; Pressano 29; Cassano Magnago e Bolzano 25; Teamnetwork Albatro** 19; Banca Popolare Fondi 16; Secchia Rubiera** 11; Carpi e Campus Italia 9; Romagna 6.

Conversano penalizzato di 7 punti; con due asterischi Albatro e Rubiera una partita in meno