Pallamano maschile serie A Gold, la sfida si gioca sabato 1 aprile alle 19

Ultimi sforzi verso la salvezza per la Teamnetwork Albatro. La squadra allenata da Pucho Jung riceve sabato 1 aprile alle 19 (diretta su Elevensports) alla palestra Pino Corso il Romagna per la venticinquesima e penultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

L’imperativo dei siracusani è quello di battere gli emiliani, fanalini di coda della massima serie e praticamente con un piede e mezzo in A Silver, per centrare con una giornata di anticipo la permanenza diretta in massima serie senza dover ricorrere all’appendice dei play out. La classifica vede i bluarancio noni con 17 punti mentre il Fondi, che insegue ad una sola lunghezza di distacco, è impegnato sul difficile parquet del Cassano Magnago formazione che però è già salva ed è lontana da ogni velleità. Tuttavia se i laziali dovessero perdere a Cassano Magnago i siracusani, in caso di successo, festeggerebbero la salvezza anticipata.

Il sette siciliano è determinato a chiudere la pratica e mettere in cascina altri due punti vitali per la propria classifica. Inoltre, giusto ricordare come il 12 aprile la formazione aretusea recupererà la partita interna col Secchia Rubiera. Li potrebbe esserci il secondo match-ball. Giorno 15 aprile, infine, si chiuderà la stagione regolare rendendo visita al Conversano.

Calvo “Ci interessa soltanto vincere”

“Giochiamo per vincere senza guardare a cosa accade a Cassano – sottolinea il capitano Andrea Calvo – contro Romagna dobbiamo mettere in campo la voglia e la determinazione mostrata contro Fondi e Rubiera. Sì, c’è la possibilità di chiudere la partita già domani, ma il Fondi è una squadra tosta che vuole lottare fino alla fine. È stato un campionato difficile, ma adesso vogliamo chiuderlo. L’obiettivo è lì a portata di mano e metteremo in campo tutte le ultime forze che abbiamo”.

Alla Palestra Acradina Pino Corso arbitreranno Marcello Carrino e Stefano Pellegrino.

Serie A Gold, 12ma giornata di ritorno

Il programma della penultima giornata della stagione regolare. Le partite si giocano in contemporanea alle 19 di sabato 1 aprile.

Bolzano – Alperia Merano

Sidea Group Fasano – Campus Italia

Brixen – Raimond Sassari

Carpi – Conversano

Teamnetwork Albatro – Romagna

Pressano – Secchia Rubiera

Cassano Magnago – Banca Popolare Fondi

Classifica

Brixen 42 punti; Alperia Merano 38; Sidea Group Fasano 37; Raimond Sassari 35; Conversano 32*, Pressano 27; Bolzano 25; Cassano Magnago 23; Teamnetwork Albatro** 17; Banca Popolare Fondi 16; Secchia Rubiera** 11; Carpi e Campus Italia 9; Romagna 6.

Conversano con 7 punti di penalizzazione. Con due asterischi una partita in meno.

Serie A2, Enna ospite della capolista

Si gioca il penultimo turno della fase ad orologio del girone C del campionato di serie A2. Il big match è senza dubbio la sfida tra la capolista Genea Lanzara e l’Enna, seconda in classifica. Giochi fatti: entrambe andranno ai play off per la serie A Gold e male che andrà andranno in A Silver. La sfida si gioca alle 18.30.

Apre il palinsesto alle 16 la partita tra Cus Palermo ed Aretusa in programma al PalaCus di via Altofonte. Gli universitari padroni di casa son quarti e possono al massimo puntare al terzo posto avendo gli stessi punti de Il Giovinetto impegnato in casa col Mascalucia. Riposa invece Ragusa.