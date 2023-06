Pallamano maschile serie A Gold, il camerunense rafforza la corsia destra

Un nuovo arrivo ed una conferma. La Teamnetwork Albatro continua il suo mercato in vista della nuova stagione nel massimo campionato nazionale di pallamano maschile che scatterà il prossimo 9 settembre.

Il club aretuseo annuncia l’arrivo del terzino destro Alain Roméo Eyebe e la conferma dell’argentino Julian Souto Cueto. Nei giorni scorsi sono stati annunciati Juan Agustin Pauloni, ala destra itala-argentina al secondo anno nel nostro massimo campionato in arrivo dal Conversano, il terzino ungherese Alex Nemeth ed il portiere Pedro Enrique Hermones, Riconfermati invece il capitano Andrea Calvo e Michele Mantisi. Nei prossimi giorno sono attese ulteriori novità.

Chi è Eyebe

Arriva dal campionato francese il nuovo terzino destro della Teamnetwork Albatro versione 2023-2024.

Alain Roméo Eyebe è un ventottenne nato in Camerun. Con la nazionale del suo paese ha partecipato al campionato internazionale giocato in Kosovo nel 2015. Con la squadra di club ha vinto per cinque volte la Camerun Handball Cup e quattro il campionato nazionale.

Cinque anni fa la prima esperienza in Europa con la squadra lituana del Dragunas Klaipeda, quindi il trasferimento in Arabia Saudita nel sette dell’Al Afa. Tre anni fa l’arrivo in Francia tra le file del Marsonnay e le ultime due stagioni nel Griffons.

Eyebe, mancino, alto 188 centimetri per 96 chilogrammi di peso, ha accettato con grande entusiasmo la proposta della società siracusana. Predilige il gioco veloce, ma non disdegna il contatto fisico con l’avversario.

“È un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire – commenta nella sua prima visita siracusana – ritengo che il campionato italiano da un punto di vista tecnico stia crescendo molto e potrà darmi la possibilità di dire la mia durante la prossima stagione. Ho seguito molte partite della Serie A Gold e ho visto un torneo veramente competitivo. Credo che il progetto della Teamnetwork Albatro sia veramente ambizioso e nessun obiettivo deve essere precluso”.

Souto Cueto sigla un biennale

Intanto, Julian Souto Cueto resta a Siracusa e raddoppia. Il forte argentino, autore di 115 reti nella scorsa stagione, ha siglato un rinnovo biennale con la Teamnetwork Albatro legando il proprio nome alla società siracusana per le prossime due stagioni.

Souto Cueto, che quest’anno vestirà la maglia numero 2, è arrivato lo scorso anno dal campionato spagnolo. Numerose presenze con la nazionale argentina ed esperienza trasferita nel campionato italiano dove non ha mancato di mettersi in mostra per la potenza e precisione del suo tiro.

“Sono molto felice di far parte di questo progetto e ho accettato con grande entusiasmo questo accordo per i prossimi due anni – commenta il terzino sinistro – Ringrazio la società per la fiducia che mi ha accordato insieme al nostro tecnico Pucho. Sarà sicuramente una stagione diversa rispetto a quella passata – continua Souto Cueto – C’è entusiasmo e tanta voglia di fare bene”.

La società punta su Souto Cueto e l’argentino sarà sicuramente uno dei punti di forza per la stagione 2023-2024.

“Siamo veramente contenti di questa scelta – sottolinea il general manager della società siracusana, Gabriele Di Stefano – Julian è un grande giocatore ed un professionista attento e meticoloso. È sicuramente un esempio anche per i tantissimi ragazzi del nostro vivaio. Averlo con noi per altre due stagioni rappresenta una grande soddisfazione visto che il giocatore crede fortemente nel nostro progetto di crescita”.

