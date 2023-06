Pallamano maschile serie A Gold, il terzino ungherese proviene dal Budai Farkasok

Nuovo tassello per la Teamnetwork Albatro che vuole rinforzare la squadra in vista della prossima stagione nella massima serie nazionale di pallamano maschile. Il club aretuseo vuole raggiungere obiettivi ambiziosi come la Final Eight di Coppa Italia ed i play off. Ed in quest’ottica annuncia l’arrivo del terzino ungherese Alex Nemeth, 25 anni il prossimo 18 settembre, dal Budai Farkasok, squadra che milita nel massimo campionato magiaro.

Nato a Budapest, è per lui la prima esperienza fuori dal suo paese. Cresciuto nelle fila del Balatonfuredi, Nemeth viene considerato una autentica promessa della pallamano ungherese. Ha vestito le maglie di tutte le nazionali giovanili fino all’Under 21 e ha vinto la medaglia di bronzo agli europei di Beach Handball.

Nemeth “Faccio parte di un progetto di crescita”

“Mi è stato presentato un progetto di crescita – sottolinea il giocatore che indosserà la maglia numero 22 – ci sono degli obiettivi importanti come la final eight di Coppa Italia e i play off che la società vuole raggiungere con un grande impegno. Per me è un campionato nuovo – aggiunge ancora Nemeth – e spero di abituarmi velocemente al torneo. Passo dopo passo potremo crescere lavorando molto”.

“Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni – continua – Mi hanno detto che sarà un campionato competitivo e che molte squadre si sono rinforzate. Non ho obiettivi personali, ma guardo soltanto a quelli della squadra”.

Ad accoglierlo a Siracusa per la firma dell’accordo che lo lega alla società blu arancio il presidente Vito Laudani e il dirigente di prima squadra Andrea Cuzzupè.

Nei giorni scorsi l’arrivo di Hermones

Il giocatore ungherese è il secondo acquisto che si aggiunge a quello di Pedro Hermones arrivato a Siracusa la scorsa settimana. L’estremo difensore arriva dal Bolzano dove ha giocato nelle ultime tre stagioni. Hermones, nato in Brasile, 30 anni, è ormai un giocatore italiano e dopo le esperienze in Puglia, con il Conversano, e in Trentino arriva in Sicilia con tanta esperienza di massima serie.