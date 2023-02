Pallamano maschile serie A Gold, primo successo dell’era Jung

La Teamnetwork Albatro torna a sorridere. Dopo quattro ko consecutivi, la squadra bluarancio si impone 30-24 sul Bolzano (Bozen) nella sesta giornata di ritorno della serie A Gold di pallamano maschile.

Un successo che bissa quando fatto nel match di andata e che rappresenta il primo dell’era Rodolofo Pucho Jung. Gli aretusei salgono in classifica a quota 15 e blindano la nona posizione. L’obiettivo diventa per questa seconda parte della stagione evitare la zona play out ed andare più avanti possibile.

Primo tempo favorevole all’Albatro

Prima frazione di gioco impeccabile dei bluarancio che puntano su tattica e intensità. Turkovic, l’uomo più pericoloso degli ospiti, viene isolato e gli uomini di Sporcic perdono lucidità. Di contro i siracusani non sbagliano nulla e non perdonano i troppi errori degli ospiti.

I siracusani resistono nella ripresa e portano a casa il successo

Nel secondo tempo il Bolzano parte meglio e si riporta sul -2. Dura poco però con i siracusani bravi a reagire e a rimettere vantaggio a proprio favore. Finale in crescendo con Andrea Calvo e compagni bravi a controllare il risultato affidandosi alle conclusioni di Souto Cueto e Gorela. Miglior marcatore per gli aretusei è Gorela a segno 7 volte proprio come nella partita di andata anche quella vinta dall’Albatro.

Jung “Buon primo tempo, siamo rimasti concentrati”

“Senza cuore e testa non si può giocare a pallamano – commenta alla fine un soddisfatto Pucho Jung – Abbiamo giocato un buon primo tempo isolando uno dei loro uomini migliori. Siamo rimasti concentrati e abbiamo tenuto un’ottima intensità fino al termine. Due punti importanti – conclude il tecnico argentino – sto conoscendo meglio il campionato italiano e i ragazzi stanno crescendo partita dopo partita”.

Albatro-Bolzano, il tabellino

Teamnetwork Albatro-Bozen 30-24

Primo tempo: 17-12

Teamnetwork Albatro: Bianchi, Mantisi, Zungri 4, A.Calvo 4, M.Calvo, Vinci 2, Martelli, Burgio, Souto Cueto 6, Murga, Cuzzupè, Bobicic 2, D.Glicic 2, Gorela 7, Ganz, M.Glicic. Allenatore Rodolofo Pucho Jung

Bozen: Hermones, Trivisiol, Fantinato 2, Walcher, Ahumada, Rottensteiner 2, Gaeta 4, Udovicic, Turkovic 7, Topolovec 2, Basic 2, Mizzoni 2, Pandzic 2. Allenatore Mario Sporcic.

Arbitri: Marcella Carrino e Stefano Pellegrino.