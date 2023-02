Pallamano maschile serie A1, si gioca alle 15.30

Torna il campionato di serie A Gold di pallamano maschile con la sesta giornata di ritorno. La Teamnetwork Albatro riceve il Bolzano (Bozen) questo pomeriggio alle 15.30 alla Palestra Acradina Pino Corso. Il match è arbitrato Marcello Carrino e Stefano Pellegrino ed è visionabile sulla piattaforma Elevensports.

I siracusani vogliono trasformare in vittoria i complimenti ricevuti dopo le buone prestazioni delle ultime settimane coincise, però, in altrettante sconfitte. Il sette siciliano non trova i due punti dallo scorso 10 dicembre, ossia dal successo per 30-21 sul Campus Italia nella prima di ritorno. Poi 4 ko di fila che hanno frenato la rincorsa degli aretusei verso le finali di Coppa Italia che si sono disputate a Rimini lo scorso weekend e che hanno visto il successo del Brixen al maschile e quello dell’Handball Erice a livello femminile.

La squadra naviga in nona posizione con 13 punti mentre gli ospiti sono ottavi ma con 7 lunghezze in più dei bluarancio.

Albatro al completo

Tutti a disposizione del tecnico Rodolfo Pucho Jung con Leo Bianchi unico a lavoro differenziato per un risentimento muscolare.

All’andata vittoria siracusana a Bolzano. Finì 29 a 23 per i bluarancio con un’ottima prova di squadra e Gorela (7 gol), David Glicic e Zungri sugli scudi (5 reti a testa).

Laudani “Settimana difficile per il maltempo”

“È stata una settimana difficile a causa del maltempo – commenta il presidente Vito Laudani – i ragazzi hanno, comunque, lavorato sodo e lo hanno fatto senza risparmiarsi. C’è voglia di fare bene e portare a casa i primi punti di questo nuovo anno. Abbiamo dimostrato che il nostro gioco può mettere in difficoltà chiunque e adesso dobbiamo essere bravi a garantire continuità”.

Bolzano è reduce dal recupero infrasettimanale perso in casa contro il Conversano.

Serie A1 maschile, il programma della diciannovesima giornata

Campus Italia – Raimond Sassari

Teamnetwork Albatro – Bozen

Carpi – Brixen

Pressano – Cassano Magnago

Conversano – Alperia Merano

Romagna – Banca Popolare Fondi

Secchia Rubiera – Sidea Group Fasano si gioca l’1 marzo

La classifica, l’Albatro è nono

Questa la classifica aggiornata. Brixen 33 punti; Alperia Merano 28; Sidea Group Fasano e Conversano 27; Raimond Sassari e Pressano 23; Cassano Magnago 21; Bozen* 20; Teamnetwork Albatro 13; Banca Popolare Fondi 12; Carpi 7; Campus Italia* 5; Secchia Rubiera 4 (-5); Romagna 2.

*Una partita in meno