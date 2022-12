Pallamano maschile serie A Gold, domani la prima di ritorno

Entra nella fase discendente la serie A Gold di pallamano maschile con la Teamnetwork Albatro pronta per la sfida casalinga con il Campus Italia. Domani pomeriggio, sabato 10 dicembre alle 16.30 alla palestra Acradina Pino Corso, si giocherà la sfida valida per la prima di ritorno della massima serie.

Albatro cerca il bis

Albatro e Campus Italia, formazione federale che include i migliori giovani talenti della pallamano nazionale, si ritrovano di fronte a circa 3 mesi dall’esordio in campionato.

I giovani azzurri dimostrarono sin da quel debutto nella massima serie di non avere alcun timore reverenziale nei confronti degli avversari.

All’andata vinsero i siracusani per 31-26. I due punti fanno gola alla squadra allenata da Fabio Reale per attaccare posizioni più nobili in classifica. I siciliani vogliono anche riprendere quota dopo la sconfitta interna di sabato scorso con i campioni d’Italia del Conversano.

Col reintegro del Secchia Rubiera gli aretusei hanno guadagnato due punti e sono a quota 11 in nona posizione con gli stessi punti del Cassano Magnago.

Reale “Nessuna recriminazione”

“Nessuna recriminazione – ammette coach Fabio Reale – ma sono certo che con la squadra sempre al completo oggi potremmo contare qualche punto in più nella nostra classifica. Iniziamo il girone di ritorno contro una squadra che è cresciuta partita dopo partita – continua il tecnico siracusano – Bisognerà stare attenti e non concedere cali di tensione. Giochiamo contro un gruppo giovane e pieno di entusiasmo che non deve essere affatto sottovalutato”.

Diretta prevista sulla piattaforma di Elevensports a partire dalle 16.20 e direzione affidata a Matteo Corioni e Pierluigi Falvo.

Il programma della prima giornata di ritorno

Queste le partite della prima di ritorno della massima serie.

Teamnetwork Albatro – Campus Italia

Brixen – Banca Popolare Fondi

Bolzano – Secchia Rubiera

Raimond Sassari – Apleria Merano

Pressano – Conversano

Cassano Magnago – Romagna

Sidea Group Fasano – Carpi

Classifica aggiornata, Albatro a quota 11

La graduatoria recita quanto segue: Brixen 25 punti; Conversano* e Sidea Group Fasano 19; Alperia Merano 18; Bolzano e Pressano* 16; Raimond Sassari 15; Cassano Magnago* e Teamnetwork Albatro 11; Banca Popolare Fondi 10; Campus Italia* 5; Carpi 3; Romagna 2; Seccia Rubiera 1 ***

Con l’asterisco una partita in meno.

Serie A2 maschile, Cus Palermo-Aretusa nel programma

Si gioca la seconda giornata di ritorno nel girone C della serie A2. Domani il Cus Palero riceve l’Aretusa con l’obiettivo di vincere e mantenere la seconda posizione.

Il resto del programma prevede Keyjey Pallamano Ragusa-Darwin Technologies Mascalucia e Genea Lanzara – Il Giovinetto.