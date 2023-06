Pallamano maschile serie A Gold

Terzo volto nuovo per l’Albatro in vista della prossima stagione nella serie A Gold di pallamano maschile. Dopo il terzino Alex Nemeth ed il portiere Pedro Enrique Hermones, il club siracusano annuncia Juan Agustin Pauloni, ala destra itala-argentina al secondo anno nel nostro massimo campionato.

Pauloni, 23 anni, proviene dal Conversano (formazione tra le più forti nel panorama pallamanistico nazionale), italo argentino, al secondo anno in Italia mentre nella sua prima esperienza europea ha vestito la maglia della formazione slovacca dell’Hk Agro Topolany

Chi è Pauloni

Juan Pauloni comincia a giocare a pallamano a Quilmes, nella provincia di Buenos Aires, dove milita fino al 2021 quando decide di provare l’esperienza europea nelle fila degli slovacchi del Topolany.

Durante gli anni in Argentina per lui numerose chiamate nelle selezioni giovanili bianco celeste nelle quali milita ininterrottamente dai 14 fino ai 19 anni, partecipando nel 2017 al Mediterranean Handball Championship in Francia e nel 2019 ai mondiali Under 18 in Nord Macedonia e infine l’approdo nella nazionale maggiore del suo Paese.

“Sono molto contento di questa scelta perché so che andrò a giocare in una squadra forte e in una città bellissima come Siracusa – commenta a caldo dopo aver raggiunto l’accordo con la società blu arancio – Penso che la dirigenza stia facendo le cose per bene, soprattutto per il fatto di aver chiamato Pucho che è un grandissimo allenatore e può portare ad alti livelli la squadra”.

Indosserà la maglia numero 10

Pauloni, che indosserà la maglia numero 10, è un’ala rapida e pronta ad inserirsi negli schemi di Pucho Jung.

“Farò tutto il possibile per aiutare la squadra e così raggiungere gli obiettivi del gruppo. – conclude – Penso che abbiamo un roster fatto per lottare in tutte le partite”.

Le conferme di capitan Calvo e di Randisi

Nei giorni scorsi l’Albatro ha confermato due pedine importanti del proprio scacchiere tattico. A partire dal capitano Andrea Calvo che a 36 anni continuerà a giocare nella squadra della sua città.

Tornato in campo lo scorso anno dopo una breve pausa, Calvo ha dimostrato quanto sia importante il suo attaccamento alla maglia e, conseguentemente, da esempio per tutti i compagni.

“Inizio questa stagione come capitano e con il cuore pieno di emozioni – sottolinea – Quest’anno, festeggeremo insieme un traguardo straordinario: 30 anni di pallamano on the field, di cui gli

ultimi 22 trascorsi con l’Albatro. Vogliamo rendere questa stagione indimenticabile lavorando per i grandi obiettivi. La società sta lavorando per mettere insieme un roster di livello, pronto a competere con determinazione e ambizione”.

Il capitano, che continuerà ad indossare la maglia numero 11, ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da giocatore.

“Personalmente, questo sarà il mio ultimo anno come sportivo – conferma Andrea Calvo – Ma la mia passione per la pallamano e la Teamnetwork Albatro Siracusa continueranno a bruciare forte. Passerò alla pallamano non giocata come dirigente sperando di dare il mio contributo e portare il giusto entusiasmo: Forza Albatro!”.

Michele Mantisi, l’atleta agrigentino classe ’95 si prepara, alla terza stagione siracusana. Il numero 6 è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella rosa rappresentando, nelle stagioni precedenti, duttilità nei ruoli e carica agonistica.

“Sono molto contento che la società e Pucho abbiano rinnovato la loro fiducia nei miei confronti – commenta il giocatore agrigentino – È un onore poter vestire nuovamente i colori dell’Albatro e

rappresentare la mia amata Sicilia nel massimo campionato. Non nascondo anche di essere emozionato di assistere e partecipare al the Last Dance di capitan Calvo. Andrea è in primis un amico oltre che il mio capitano: mi ha aiutato tanto quest’anno, sia sul campo che fuori, spero che possa concludere la stagione nel migliore dei modi”.

Michele Mantisi, che quest’anno vestirà la maglia numero 7, ha dimostrato di potersi adattare, a seconda delle necessità, in più ruoli. “Lo scorso anno è stato molto complesso, direi quasi di transizione ma che ci ha visto concludere la stagione in crescita e con molti buoni propositi per il futuro. La società ha investito molto sul mercato ed ha allestito un roster di tutto rispetto che, sotto la guida di Pucho, sono sicuro potrà togliersi molte soddisfazioni. Come sempre cercherò di dare il massimo per poter essere utile alla causa blu arancio”.

Like this: Like Loading...