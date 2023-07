Pallamano maschile A Gold

Non si ferma il mercato della Teamnetwork Albatro che sta preparando la squadra per il campionato di serie A Gold di pallamano maschile.

Il club siracusano sta allestendo la squadra per la terza stagione consecutiva nella massima serie nazionale. E nei giorni scorsi sono arrivati due nuovi giocatori e diverse conferme importanti. L’obiettivo del Sette siciliano allenato da Pucho Jung è quello di migliorare quanto fatto nell’ultima stagione e conquistare – magari – un posto tra le prime otto.

Arrivano quindi Patricio Tomas Crotti, terzino sinistro italo-argentino di 23 anni e Gianpaolo Sciorsci 23enne pivot dal Conversano. Tante le conferme: Max Murga, Marko Bobicic, Juan Ignacio Zungri, Vito Marino, Lorenzo Martelli e Riccardo Ganz.

Crotti arriva dal campionato spagnolo

Volto nuovo per l’Albatro. Patricio Tomas Crotti, 23enne italo-argentino, terzino sinistro, arriva dalla Balonmano Aguilas, squadra che milita nella 1era Nacional spagnola (la terza serie iberica, ndr) e dove era arrivato all’inizio dello scorso campionato.

Prima dell’arrivo in Europa cinque campionati con la maglia del Club Polvorines nella prima divisione argentina.

“Sono veramente ansioso di iniziare la stagione con l’Albatro – commenta Crotti – Sono pronto a dare il mio contributo alla squadra sapendo benissimo che il campionato in Italia è molto competitivo. Sono molto contento e grato per l’opportunità che mi sta dando il club – conclude Patricio che vestirà la maglia numero 69 – Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Sciorsci arriva dal Conversano

Anche Gianpaolo Sciorsci è un giocatore dell’Albatro. Il 23enne pivot arriva dal Conversano, squadra della sua città e dove è cresciuto tranne una parentesi a Fondi due stagioni fa.

Sciorsci è cresciuto nel vivaio biancoverde pugliese dove ha avuto la possibilità di mostrare il suo valore a partire dalla stagione 2016-17 quando, appena sedicenne, è stato subito inserito nella rosa della squadra maggiore.

Alto 194 centimetri, per 94 chilogrammi, è stato tra i protagonisti nella nazionale Under 20 con la quale ha ottenuto la storica qualificazione agli Europei di categoria del 2021. Per lui diverse convocazioni nella Nazionale maggiore impegnata nelle qualificazioni europee.

“Sicuramente questa esperienza potrebbe essere un crocevia per la mia carriera – commenta nella sua prima dichiarazione da giocatore blu arancio – ho voglia di dimostrare tanto, l’organico messo a disposizione dalla società ci permette di potercela giocare con tutte le squadre. Ritrovo grandi amici – conclude Sciorsci – soprattutto Vito Claudio, un fratello maggiore per me”.

A fine mese il raduno per l’Albatro

Continua così l’opera di rafforzamento della squadra del presidente Vito Laudani che a fine mese, con il raduno, inizierà la nuova stagione 2023-2024.

Murga rimane in bluarancio

Tante, come accennato, le conferme. A partire da Max Murga che allunga ancora il suo rapporto con il sodalizio siracusano e si prepara ad affrontare una nuova stagione, la settima, in bluarancio.

Ormai argentino di Siracusa “Con le bellezze e le spiagge di questa terra e con l’Albatro in serie A avrei mai potuto pensare di non giocare qui?” commenta godendosi gli ultimi giorni di vacanza – Murga sposa ancora il progetto della società del presidente Vito Laudani.

“Sarà una stagione importante – dice – La società ha fatto investimenti importanti e ha messo insieme una squadra di alto livello. Sarà ancora più stimolante lottare per obiettivi più ambiziosi e ognuno di noi dovrà farsi trovare pronto già a partire dall’inizio della preparazione. Io sono pronto a dare il mio apporto. Metto in campo voglia ed esperienza per portare lì dove merita la Teamnetwork Albatro e, quindi, la pallamano siracusana. Credo proprio che quest’anno ci divertiremo”.

Quarta stagione nell’Albatro per Bobicic

Quarto anno consecutivo a Siracusa per Marko Bobicic. Il 31enne atleta montenegrino prolunga ancora il suo rapporto con la Teamnetwork Albatro e sarà ai nastri di partenza della nuova stagione con la maglia blu arancio numero 32.

“Sono contento – commenta – A Siracusa sto bene dal punto di vista sportivo e anche personale. Quest’anno la società ha fatto una serie di investimenti importanti mettendoci nelle condizioni di alzare il livello di tutto il gruppo. È stata costruita una squadra di professionisti e questo ci toglie qualsiasi alibi Durante la settimana e il sabato dovremo dimostrare di essere in grado di poter competere con tutti lavorando sodo e non tirandoci mai indietro. Sappiamo che sarà un campionato difficile ma anche per tutte le altre squadre lo sarà proprio perché dovranno giocare contro di noi”.

Zungri al terzo campionato di fila a Siracusa

Terzo campionato in bluarancio, invece, per Juan Ignacio Zungri, il giocatore argentino arrivato a Siracusa nel mercato di gennaio della stagione 2021-2022.

Il 34enne terzino sinistro, che molto bene continua a fare anche da centrale, continuerà ad indossare la maglia della Teamnetwork Albatro anche per il prossimo campionato.

“Sono molto felice di giocare ancora un altro anno qui a Siracusa e di poter aiutare la squadra a crescere – ha commentato – La prossima stagione sarà molto importante per noi perché la società ha fatto un grande sforzo per poter raggiungere gli obiettivi. Apprezzo la fiducia che hanno avuto in me e spero di ripagarla nel migliore dei modi. Si aggiungono nuovi compagni che faranno fare un ulteriore salto di qualità alla squadra e sono certo che tutti insieme formeremo un grande gruppo. Sarà un anno difficile visto che il campionato è ogni giorno più forte, ma con lavoro e dedizione penso che potremo dare battaglia a tutti”.

Il portiere Martelli rimane

Si rinnova anche per la prossima stagione il sodalizio tra Lorenzo Martelli e la Teamnetwork Albatro. Il 25enne portiere arrivato lo scorso anno dal Merano, difenderà anche nel nuovo campionato 2023-2024 la porta dei siciliani.

“Sono molto felice di proseguire il mio percorso a Siracusa – commenta – ho trovato una società vogliosa di ritornare dove la storia l’ha sempre posta sia in ambito di prima squadra che di settore giovanile”.

Martelli, oltre ad essere uno dei giocatori determinanti nella passata stagione, ha ricoperto un ruolo di primo piano nel settore giovanile tornato ad essere florido per il futuro della pallamano siracusana.

“Penso che per la prossima stagione le ambizioni siano importanti – aggiunge volgendo lo sguardo alla prossima Serie A Gold – la rosa è stata costruita per essere competitiva su tutti i fronti, starà ora a noi dimostrarlo sul campo, alle parole devono seguire i fatti. Il campionato sarà molto avvincente, penso che il livello sia in crescita e pertanto arrivare nelle zone alte della classifica sarà più complicato, ma le sfide come queste sono estremamente stimolanti e avvincenti, non vediamo l’ora di iniziare a lottare per il nostro pubblico e per tutta la città!”.

Anche Marino resta a Siracusa

Vito Claudio Marino allunga il suo rapporto con il club aretuseo. Il pivot, arrivato due anni fa dal Bolzano, è alla terza stagione di fila.

“Sono davvero riconoscente per l’opportunità di continuare a giocare con questa squadra e ci tengo a ringraziare la società per la fiducia – commenta il pivot fasanese – l’infortunio è stato una sfida, ma sono determinato a tornare in campo e contribuire al massimo delle mie capacità”.

Il giocatore 27enne ha recuperato completamente dall’infortunio che dalla terza giornata dello scorso campionato lo ha costretto ad un lungo stop.

“Ho lavorato duramente per recuperare completamente e per questo sono grato alla fisioterapista Melisa per la competenza e il costante sostegno durante questo periodo – continua il numero 5 bluarancio – Sono ansioso di tornare in campo con i miei compagni e dare il mio contributo, sono stati fatti importanti investimenti per rinforzare la squadra con giocatori di alto livello, questo dimostra l’ambizione della società nel competere ai massimi livelli”.

Ganz confermato

Secondo anno in bluarancio per Riccardo Ganz, triestino di 21 anni, terzino destro, cresciuto e maturato, nonostante la giovane età, nelle fila del prestigioso club sloveno del Koper di Capodistria.

Ganz è arrivato nello scorso mese di gennaio a Siracusa mettendosi a disposizione del coach Pucho Jung.

Uno spezzone di stagione che è valsa la riconferma. Il giocatore è entrato velocemente negli schemi del tecnico argentino e più volte ha ricoperto ruoli diversi a seconda delle necessità del match.

“Sono grato alla società che ha avuto fiducia in me e mostrerò che posso giocare in questa squadra con impegno – ha commentato – Darò il mio contributo senza risparmiarmi. La passata stagione è stata sicuramente difficile, ma siamo stati capaci di reagire a qualsiasi avversità e conquistare subito l’obiettivo principale. La società ha investito tanto per il prossimo campionato – ha concluso Ganz che anche quest’anno vestirà la maglia numero 77 – e sono certo che riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione”.

