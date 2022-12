Pallamano maschile, serie A Gold, domani si chiude il girone di andata

Giro di boa con le stelle per la Teamnetwork Albatro che domani, sabato 3 dicembre alle 16.30, riceverà i campioni d’Italia del Conversano per l’ultima giornata di andata del massimo campionato nazionale di pallamano maschile.

La sfida, diretta dagli arbitri Riello e Panetta, si giocherà alla Palestra Acradina Pino Corso e sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Elevensports a partire dalle 16.25.

Reale carica l’Albatro “I nostri tifosi meritano bella prestazione”

Il tecnico dell’Albatro, Fabio Reale, carica i suoi in vista di questa partita molto importante che designerà anche le otto squadre che andranno a disputare la Final Eight di Coppa Italia. Gli aretusei, noni in classifica con nove punti, tenteranno una missione impossibile per vincere e sperare. L’ottava piazza occupata dal Cassano Magnago dista due lunghezze. La squadra varesina, però, osserverà un turno di riposo in quanto avrebbe dovuto giocare col Secchia Rubiera, escluso dal campionato dalla Figh dopo essersi ritirata nel corso del secondo tempo della sfida con l’Albatro dello scorso 19 novembre.

“Sarà senza dubbio una grande festa di sport – commenta Reale – I nostri tifosi meritano una bella prestazione davanti ad una squadra sicuramente attrezzata per la vittoria finale. I ragazzi giocheranno con la mente libera e senza l’ansia da risultato; sono sicuro che questo li metterà ancora di più nelle condizioni di giocare con leggerezza mentale e, quindi, regalare qualcosa di buono ai nostri tifosi”.

Entrambe le squadre sono reduci da un successo: l’Albatro dalla trasferta vittoriosa sulla matricola Romagna, che ha interrotto una serie di 4 ko di fila, i campioni d’Italia sul Carpi.

Questo il programma della tredicesima giornata

Teamnetwork Albatro – Conversano

Sidea Group Fasano – Raimond Sassari

Bolzano – Banca Popolare Fondi

Carpi – Campus Italia

Pressano – Romagna

Brixen – Alperia Merano

Riposa Cassano Magnago

Classifica, Albatro nono

Ecco la classifica alla vigilia della tredicesima giornata di andata. Brixen 19 punti, Conversano 17, Alperia Merano 16, Sidea Group Fasano 15, Raimond Sassari e Pressano 14, Bolzano 13, Cassano Magnago 11, Teamnetwork Albatro e Banca Popolare Fondi 9, Carpi e Campus Italia 2, Romagna 1.

Serie A2 maschile, si gioca la prima di ritorno

Si gioca la prima giornata di ritorno nel girone C di serie A2 maschile. Sfida per il secondo posto tra Il Giovinetto Marsala ed il Cus Palermo con i padroni di casa avanti di un punto rispetto agli universitari.

La Darwin Technologies Mascalucia riceve domenica la capolista Genea Lanzara. Derby a Siracusa tra Aretusa ed Orlando Haenna con gli ospiti a caccia di due punti per l’alta classifica. La Keyjey Pallamano Ragusa riposa.

La classifica vede il Genea Lanzara al comando a punteggio pieno con 12 punti, ad 8 il Giovinetto Marsala, seguono Orlando Haenna e Cus Palermo a quota 7, il Darwin Technologies Mascalucia a 5, l’Aretusa a 3, ultimo ed ancora a quota 0 la Keyjey Pallamano Ragusa.