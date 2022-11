Pallamano maschile, serie A1, i siracusani si impongono 24-32

Torna a sorridere la Teamnetwork Albatro che dopo quattro ko di fila si impone in trasferta per 24-32 sul parquet della matricola Romagna nella dodicesima giornata di andata del campionato nazionale di serie A Gold di pallamano maschile.

Due punti che permettono alla squadra allenata da Fabio Reale di tornare in corsa per l’ottava posizione che vale la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. L’accesso al trofeo verrà ufficializzato dopo l’ultima giornata di andata. Le prime otto classificata disputeranno le partite di Coppa Italia.

L’Albatro è al nono posto con 9 punti, gli stessi del Fondi che però ha perso lo scontro diretto con il Cassano Magnago che sarebbe qualificata alla Final Eight. Sabato prossimo le sfide decisive: i siciliani riceveranno il Conversano, seconda forza del campionato; il Cassano Magnago riposerà perché avrebbe dovuto affrontare il Secchia Rubiera escluso dal campionato dalla Figh a seguito del ritiro nel match di sabato scorso proprio con gli aretusei ed il Fondi sarà impegnato a Bolzano.

Nel nome di Glicic

La Teamnetwork Albatro sbanca il Pala Cattani di Faenza con una prova maiuscola dei gemelli Glicic arrivati questa estate a Siracusa. Se Matija, chiamato a sostituire Martelli non al meglio della condizione, chiude la porta, David fa a sportellate in avanti e porta a casa 8 reti e alcuni rigori conquistati.

Primo tempo giocato a ritmi non esaltanti. I siracusani concedono pochissimo ai padroni di casa e più volte allungano sul +4 smorzando il ritorno degli uomini di Tassinari. Matija Glicic chiude la porta nei primi 10 minuti rendendosi protagonista di una serie di parate che caricano ancora di più i propri compagni. In avanti Souto Cueto, Gorela e David Glicic sono i riferimenti al tiro.

Nel secondo tempo, giocato ancora con ritmi blandi, i siracusani costruiscono pian piano il vantaggio portandosi più volte sul +12.

Alla fine c’è spazio per tutti i giovani in blu arancio compreso Giancarlo Di Mercurio, l’ultimo della nidiata Albatro che debutta nella massima serie.

Reale “La squadra è stata diligente ed ha sbagliato poco”

Il tecnico Fabio Reale loda la squadra, capace di incanalare presto il match a proprio favore.

“Buona partita dei ragazzi – conferma Reale – credo che David Glicic possa meritare una menzione. La squadra è stata diligente, abbiamo sbagliato poco e Matija Glicic ha confermato di essere pronto e di essere una ulteriore garanzia. Non ci sono stati ritmi esaltanti e forse, negli ultimi due minuti, ci siamo rilassati un po’ troppo”.

Romagna – Teamnetwork Albatro, il tabellino; Gorela forza 9

Romagna – Teamnetwork Albatro 24-32

Primo tempo: 13-16.

Romagna: Bianconi 1, Amaroli 1, Fioretti 4, Albertini, Chiarini 2, Essam Mourad, Gollini 2, F. Tassinari 6, Lo Cicero 3, Rotaru 2, Tondini, Zavagli 2, Rinaldo, Redaelli, Di Domenico 1, Bandini, Mandelli. Allenatore Domenico Tassinari.

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi, Mantisi 3, Zungri 1, Vinci 5, Martelli, Souto Cueto 5, A. Calvo, Di Mercurio, Cuzzupè 1, Burgio, Bobicic, D. Gligic 8, Gorela 9, M. Gligic. Allenatore Fabio Reale.

Arbitri: Gianna Stella Parisi e Andrea Alejandra Pepe.

I risultati della dodicesima giornata

Questi i risultati della penultima giornata di andata della massima serie nazionale. Fattore campo disintegrato, una sola vittoria interna, quella del Conversano, poi ben cinque vittorie esterne.

Banca Popolare Fondi – Cassano Magnago 23-25

Campus Italia – Sidea Group Fasano 30-47

Raimond Sassari – Brizen 27-34

Conversano – Carpi 29-22

Alperia Merano – Bolzano 27-30

Romagna – Teamnetwork Albatro 24-32

La classifica dopo 12 giornate, Albatro a quota 9

Penultimo turno di andata, quasi definitiva la griglia per la Final Eight di Coppa Italia. Brixen* 19 punti; Conversano 17; Alperia Merano 16; Sidea Group Fasano 15; Raimond Sassari e Pressano* 14, Bolzano 13; Cassano Magnago 11; Banca Popolare Fondi e Teamnetwork Albatro 9; Campus Italia e Carpi 2; Romagna 1; Secchia Rubiera 0**

*una partita in meno **esclusa dal campionato