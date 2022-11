Pallamano maschile, serie A Gold

Una vittoria per tornare a correre in campionato e per fare punti decisivi nel rush che qualifica alla Final Eight di Coppa Italia. Questi gli obiettivi della Teamnetwork Albatro che domani, sabato 26 novembre, alle 19 sarà impegnata in trasferta al PalaCattani di Farenza con la Pallamano Romagna per la dodicesima, e penultima, giornata di andata del massimo campionato nazionale.

Il match, con diretta assicurata sulla piattaforma Elevensports, sarà arbitrato dalla coppia Gianna Stella Parisi e Andrea Alejandra Pepe.

Albatro reduce da quattro ko consecutivi

La squadra siracusana vuole tornare a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. Gli aretusei hanno fin qui conquistato 7 punti frutto di 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Quattro di queste consecutive. La formazione allenata da Fabio Reale non vince da oltre un mese, ovvero dallo scorso 22 ottobre quando si impose a Bolzano.

Poche gioie da allora ed anche una partita che stava concludendo in porto (era avanti di quattro reti) che però ha visto il ritiro del Secchia poi escluso dalla Figh dal campionato.

La Pallamano Romagna, dal canto suo, ha conquistato un solo punto in campionato frutto del pareggio col Campus Italia dello scorso 16 novembre. Sulla carta, una partita abbordabile per i siciliani. I due punti servono all’Albatro per la corsa alla Final Eight di Coppa Italia. La griglia dei quarti di finale verrà determinata alla fine dell’ultima giornata del girone di ritorno con le prime otto formazioni che disputeranno le partite decisive per la conquista del trofeo.

Rifinitura e partenza per la Romagna, siracusani al completo

Rifinitura nel pomeriggio e poi partenza per Bologna. La Teamnetwork Albatro prepara la nuova trasferta. Siracusani al completo e con il chiaro intento di aggiungere ancora punti a quelli messi già in carniere. La comitiva blu arancio raggiungerà l’Emilia Romagna questa sera.

Il tecnico Fabio Reale si ritiene ottimista e, per l’intera settimana, ha provato e riprovato schemi in fase di attacco e difesa.

“Andiamo a Faenza con la consapevolezza che non sarà una partita facile – ammette capitan Andrea Calvo – è un momento particolare per tutto il movimento della pallamano italiana e ancor di più servirà la testa e quell’audacia che forse in alcuni momenti della prima parte del campionato sono mancati”.

Rush per la qualificazione in Coppa Italia

In tre per un posto in Coppa Italia. Gli aretusei dovranno vedersela con il Cassano Magnago e con il Fondi in questa corsa. Entrambe le compagini hanno due punti in più dei siciliani. Ed entrambe si affronteranno domani alle 16.30. Nel 13mo turno invece, l’Albatro riceverà il Conversano, il Fondi sarà a Bolzano, il Cassano Magnago riposerà avendo in calendario la sfida col Secchia Rubiera che è stato escluso dal campionato.

La dodicesima giornata

Banca Popolare Fondi – Cassano Magnago

Campus Italia – Sidea Group Fasano

Raimond Sassari-Brixen

Conversano-Carpi

Alperia Merano – Bolzano

Romagna-Teamnetwork Albatro

Riposta il Pressano

La classifica, Albatro al decimo posto

Questa la graduatoria dopo le prime 11 giornate. Brixen* 17 punti; Alperia Merano 16; Conversano 15; Raimond Sassari e Pressano 14; Sidea Group Fasano 13; Bolzano 11; Cassano Magnago+ e Banca Popolare Fondi 9; Teamnetwork Albatro 7; Carpi e Campus Italia 2; Romagna 1.

Secchia Rubiera escluso.

Con l’asterisco una partita in meno, col + una partita in più.