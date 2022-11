Podismo, appuntamento per il 27 novembre

Un titolo europeo, partecipazioni a tre Olimpiadi, cinque ai campionati continentali, vittorie e trofei nazionali ed internazionali. A 42 anni, Anna Incerti chiude la sua carriera nella sua Bagheria, nella città che le ha dato i natali e dove ha mosso i primi passi agonistici.

Appuntamento al 27 novembre con il Trofeo Equilibra

L’ultima gara di Anna Incerti sarà domenica 27 novembre nel Trofeo Equilibra – 9° Trofeo del Mare-Bagheria città delle ville e del gusto. La manifestazione è organizzata dall’Asd Equilibra Running Team in collaborazione con la Polisportiva Atletica Bagheria del presidente Tommaso Ticali, tecnico di Anna Incerti che in questi anni ha diviso con lei successi, sacrifici, gioie, delusioni e tanti, tanti chilometri di allenamenti.

E Bagheria è pronta ad accoglierla a braccia aperte per tributarle gli ultimi applausi (che saranno gli applausi di tutta la Sicilia) celebrando l’atleta e la persona. Non solo applausi ma anche qualche lacrima accompagneranno l’ultima gara di Anna Incerti, chiaramente la più facile dal punto di vista tecnico, sicuramente la più difficile secondo l’aspetto emozionale. La campionessa siciliana di recente ha vestito la maglia Azzurra agli Europei a Monaco di Baviera che si sono svolti dal 15 al 21 agosto.

La carriera di Anna Incerti in numeri

Ecco i principali risultati conseguiti da Anna Incerti nella sua carriera iniziata nel 1995 all’età di 15 anni essendo lei nata il 19 gennaio 1980. Una carriera internazionale lunghissima culminata con alcuni successi importanti quali l’oro continentale a Barcellona nel 2010 nella maratona, i tre titoli europei a squadre nella maratona nonché la partecipazione a ben tre edizioni dei Giochi Olimpici.

Partecipazione a tre Olimpiadi: Pechino 2008; Londra 2012; Rio De janiero 2016.

Campionessa europea a squadre di maratona a Goteborg 2006, Barcellona 2010 e Zurigo 2014.

Campionessa di maratona assoluta individuale a Barcellona 2010.

Vicecampionessa europea a squadre di mezza maratona nel 2012 ad Amsterdam.

Campionessa italiana junior 5000 metri.

Campionessa italiana junior 8 km su strada.

Campionessa italiana promesse dei 5000 metri.

Campionessa italiana promesse di mezza maratona.

Tre volte campionessa italiana assoluta di mezza maratona 2007, 2008 e 2019.

Campionessa italiana maratona 2003

Campionessa italiana 10.000 metri in pista 2009

Campionessa italiana 10 km su strada 2015

17° posto ai Mondiali di Osaka 2007 nella maratona (5° europea)

Primatista italiana Promesse di mezza maratona.

Medaglia di bronzo alle Universiadi di Daegu nei 10.000 metri (unica medaglia della spedizione azzurra).

Vincitrice della maratona di Milano 2008 col tempo di 2 ore 27’40”

Medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo 2009 a Pescara nella mezza maratona.

Vincitrice della Roma-Ostia 2009 col tempo di 1ora 09’22”

Record personale nei 5000 metri in 15’15” (2011)

Record personale nella mezza maratona 1 ora 08’18 Roma-Ostia 2012

Record personale nella maratona 2 ore 25’32’’ a Berlino nel 2011.

Nona alla Maratona di New York nel 2015 (2h33’13).

Il bronzo a Barcellona diventato prima argento e poi oro

Uno dei momenti più alti della lunga epopea di Anna Incerti è stata certamente la maratona degli Europei a Barcellona 2010. La podista bagherese chiuse al traguardo al terzo posto. Il bronzo è diventato inizialmente un argento e infine medaglia d’oro. Entrambe le atlete che la hanno preceduta in classifica, la lituana Zivilé Balciunaité e la russa Nailya Yulamanova, sono state squalificate per doping e private delle rispettive medaglie dalla European Athletic Association. Contestualmente ha vinto anche la medaglia d’oro nella classifica a squadre di specialità, conquistata assieme a Rosaria Console e Deborah Toniolo. L’Associazione Europea di Atletica Leggera, per questo fatto l’ha nominata “Ambasciatrice di sport pulito”.

Anna Incerti nella Hall of Fame della Fidal

Anna Incerti è inserita nell’elenco degli atleti italiani ancora in attività e già qualificati che a fine carriera entreranno a far parte della hall of fame della Fidal. Dal 28 novembre, in pratica, sarà iscritta in questa prestigiosa lista.