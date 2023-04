Serie B, serviranno i gol di Brunori e la solidità in difesa

Una vittoria per ritrovare la zona play off, per rilanciare l’entusiasmo e per “vendicare” la sconfitta beffa della partita di andata. Sono tante le motivazioni del Palermo in vista del match col Cosenza che si gioca lunedì 10 aprile alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera per la 32ma giornata del campionato di serie B.

Se a Parma la rincorsa verso la zona che apre le porte agli spareggi per la serie A è partita col piede sbagliato, la sfida con i silani può essere quella del rilancio definitivo. In attesa anche che si definisca il “caso” Reggina, che con una partita in meno è appaiata in classifica ai rosanero, che potrebbe subire una consistente squalifica per delle irregolarità Irpef.

Previsto il ritorno di Nedelcearu e Marconi

Ma il discorso Reggina è un’altra storia. Gli occhi sono puntati sulla partita di lunedì sera. Il Palermo sta recuperando i suoi acciaccati. Ed a tal proposito è previsto il ritorno al centro della difesa di Ionut Nedelcearu e Marconi. Proprio ieri, i due difensori si sono riuniti al gruppo. Assieme a loro gli altri difensori Davide Bettella e Marco Sala hanno svolto regolare allenamento con il resto della squadra.

Possibile ballottaggio tra Aurelio e Sala

Con il recupero di Sala, quindi, cominciano i dubbi che ogni allenatore, Corini compreso, vorrebbe avere: scegliere tra due valide pedine. Se Sala, quando è entrato a pieni giri, ha garantito buone prestazioni sulla sinistra sia in fase di copertura che a supporto dell’attacco, Giuseppe Aurelio è cresciuto parecchio dal suo arrivo. Anche a Parma ha dato vivacità sulla fascia mancina con buone folate offensive ed una copertura senza sbavature. Senza dimenticare Edoardo Masciangelo, “terzo” incomodo.

Anche Verre recuperato

Per l’assalto al Cosenza, ci dovrebbe essere anche il ritorno di Valerio Verre. Colpito da un attacco febbrile prima della partenza per Parma, lo staff medico ha preferito poi farlo riposare nonostante fosse sfebbrato.

Di certo la sua visione di gioco a supporto delle punte potrebbe fare la differenza.

Serviranno i gol di Brunori

Per l’attacco è previsto il ritorno in campo di Matteo Brunori che è stato assente per la sfida col Modena ed è tornato in campo nelle fasi finali della partita col Parma. Serviranno le sue reti. Il bomber rosanero finora è andato a segno 14 volte in campionato (con 3 assist) e tre volte in Coppa Italia. Ad ora è la sua migliore stagione realizzativa in cadetteria.

Il numero 9 rosanero è stato protagonista nel bene e nel male della partita di andata. Al San Vito Gigi Marulla, infatti, l’attaccante italo-brasiliano ha firmato una doppietta ma ha fallito il calcio di rigore nel finale del possibile pareggio.

Dando scontato il rientro in campo dal primo minuto di Brunori, il tecnico rosanero avrebbe il dubbio tra Tutino e Soleri. Entrambi hanno fatto bene insieme sia col Modena, segnando assieme, sia a Parma con Soleri al suo secondo gol consecutivo da titolare ed il numero 7 in grado comunque di offrire buone giocate.

Cosenza in serie positiva

Il Cosenza dal canto suo non starà a guardare. La squadra calabrese a fine febbraio sembrava spacciata. Poi ha raccolto 12 punti nelle ultime cinque partite grazie a quattro vittorie ed una sola sconfitta. Il 28 febbraio il successo con la Reggina, poi il ko netto a Genova. Ed ancora tre successi di fila. Tutte per 1-0: Spal, Frosinone in trasferta e Pisa.

Palermo-Cosenza, arbitra Sacchi

Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata dirige la partita della 32ma di campionato che si gioca lunedì 10 aprile tra Palermo e Cosenza. L’Aia, l’associazione italiana arbitri, ha diramato le designazioni per le partite di serie B.

Sacchi è coadiuvato dai guardialinee Capaldo e Moro. Quarto uomo Perri. Al var Marini, suo assistente Rutella.