Serie B, per Graves sovraccarico muscolare

Ripartita la preparazione del Palermo in vista della partita di lunedì 10 aprile con il Cosenza. Buone notizie per il tecnico Eugenio Corini che ritrova in gruppo ben cinque giocatori.

Davide Bettella, Ivan Marconi, Ionut Nedelcearu, Marco Sala e Valerio Verre hanno svolto regolare allenamento con i compagni a Boccadifalco. Tornano quattro difensori ed un trequartista.

Sovraccarico muscolare per Graves

Il difensore Simon Graves è stato sottoposto ad indagini strumentali, che hanno escluso lesioni muscolari ma hanno evidenziato un sovraccarico muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra: il calciatore ha proseguito il percorso fisioterapico.

Differenziato per Broh e Di Mariano

Lavoro differenziato programmato per Jeremie Broh e Francesco Di Mariano, entrambi assenti col Parma. Lo staff spera di recuperarli per la delicata partita con i silani che può dare ulteriori indicazioni all’ambiente.

Febbre per Buttaro e Lancini

Assenti, a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile, Alessio Buttaro ed Edoardo Lancini, entrambi impiegati nell’ultimo match di campionato con Buttaro titolare e Lancini subentrato nel finale.

Gli allenamenti

I rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, un circuito tecnico, un lavoro aerobico ed una partita a tema.

Mateju chiama i tifosi “Speriamo Barbera sia pieno”

Il difensore del Palermo, Ales Mateju ha parlato attraverso i canali ufficiali del club di viale del Fante della sconfitta di Parma e della voglia di riscatto del gruppo che crede nella qualificazione ai play off.

“Perdere a Parma è stato un peccato – ha detto il difensore della Repubblica Ceca – ma ci sono altre sette partite e dobbiamo guardare avanti. Parma è il passato, dobbiamo pensare alla partita contro il Cosenza”.

“C’è possibilità di raggiungere l’obiettivo”

Non perde l’ottimismo l’esperto difensore. Mancano 7 partite ed i rosa sono praticamente attaccati alla zona play off con la Reggina in caduta libera sulla quale pende la possibile sentenza di penalizzazione per problemi di irpef. L’obiettivo sul campo, però, è naturalmente il campo ed il Cosenza è una squadra in forma che fino ad un mese fa sembrava spacciata ma grazie a tre vittorie consecutive di cui le ultime due a Frosinone e con il Pisa, è rinata. C’è anche da “vendicare” il 3-2 dell’andata, risultato che ancora brucia a molti appassionati.

“Non so cosa non ha funzionato a Parma – ha continuato Mateju – peccato avere preso due gol, ma c’è ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo concentrarci sul Cosenza che sarà il nostro prossimo avversario. Quella calabrese è una squadra reduce da tre vittorie di fila, sta attraversando un buon periodo di forma, ma dobbiamo dare il massimo e vincere”.

Ad aiutare il Palermo lunedì sera al Barbera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, almeno così si augura il club che ha lanciato una promozione per attirare i tifosi allo stadio con un mini abbonamento a prezzi scontati per le ultime quattro partite casalinghe della stagione. “Sappiamo delle iniziative della società – ha detto Mateju – speriamo che i tifosi vengano in tanti. Insieme abbiamo la possibilità di andare ai playoff. A Parma vederli così in tanti è stato bello. Sembrava di giocare in casa”.