Serie B, il difensore “Cosenza in forma ma dobbiamo vincere”

Archiviata la sconfitta di Parma il Palermo si prepara per l’importante sfida del Barbera col Cosenza in programma lunedì dell’Angelo 10 aprile allo stadio Renzo Barbera. La partita della 32ma giornata darà ulteriori indicazioni alla squadra nella lotta per i play off. Il ko con i ducali di sabato scorso ha tirato fuori, sia pure per un non nulla, i rosanero dalla zona che assicura un posto agli spareggi promozione.

Col Cosenza l’obiettivo è quello di tornare a vincere. Ed a tal proposito, il difensore del Palermo, Les Mateju ne ha parlato attraverso i canali ufficiali del club di viale del Fante.

“Perdere a Parma è stato un peccato – ha detto il difensore della Repubblica Ceca – ma ci sono altre sette partite e dobbiamo guardare avanti. Parma è il passato, dobbiamo pensare alla partita contro il Cosenza”.

“C’è possibilità di raggiungere l’obiettivo”

Non perde l’ottimismo l’esperto difensore. Mancano 7 partite ed i rosa sono praticamente attaccati alla zona play off con la Reggina in caduta libera sulla quale pende la possibile sentenza di penalizzazione per problemi di irpef. L’obiettivo sul campo, però, è naturalmente il campo ed il Cosenza è una squadra in forma che fino ad un mese fa sembrava spacciata ma grazie a tre vittorie consecutive di cui le ultime due a Frosinone e con il Pisa, è rinata. C’è anche da “vendicare” il 3-2 dell’andata, risultato che ancora brucia a molti appassionati.

“Non so cosa non ha funzionato a Parma – ha continuato Mateju – peccato avere preso due gol, ma c’è ancora la possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo concentrarci sul Cosenza che sarà il nostro prossimo avversario. Quella calabrese è una squadra reduce da tre vittorie di fila, sta attraversando un buon periodo di forma, ma dobbiamo dare il massimo e vincere”.

Mateju chiama i tifosi a raccolta

Ad aiutare il Palermo lunedì sera al Barbera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, almeno così si augura il club che ha lanciato una promozione per attirare i tifosi allo stadio con un mini abbonamento a prezzi scontati per le ultime quattro partite casalinghe della stagione. “Sappiamo delle iniziative della società – ha detto Mateju – speriamo che i tifosi vengano in tanti. Insieme abbiamo la possibilità di andare ai playoff. A Parma vederli così in tanti è stato bello. Sembrava di giocare in casa”.

Mateju è arrivato in rosanero da svincolato e ha il contratto in scadenza nel 2024: per lui è lecito pensare anche al futuro. “Fare parte della proprietà del City Football Group è bello perché hanno tante squadre importanti come il Manchester City. Con l’acquisto del Palermo hanno un altro club importante e non solo perché la città di Palermo è una grande realtà, ma anche per la storia calcistica del club. Voglio rimanere a Palermo e fare il massimo per la mia squadra. Vediamo che succederà a fine stagione”.

