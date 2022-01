Aveva 85 anni

Il mondo dell’atletica siciliana piange la scomparsa di Giuseppe Sutera, per tutti Pino, decano di questo sport al quale ha dedicato tutta la sua vita. Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 14 aprile ma il Covid si è messo tra lui ed il nuovo traguardo.

Un uomo gentile e disponibile che dispensava sempre sorrisi. Da dirigente sempre preciso, tempestivo e competente in qualunque ruolo venisse impiegato. Sempre in grado di dare una parola di conforto o di tranquillizzare gli animi con benevolenza ma anche con l’autorevolezza dovuta alla sua competenza ed esperienza.

Se ne va un pezzo della storia dell’atletica leggera siciliana, quella portata avanti e vissuta con garbo ma, al tempo stesso, con autorità e fierezza.

Presidente per 33 anni della GS Amatori Palermo

Ha fatto parte prima della Delta Palermo e poi è stato presidente per 33 anni della G.S. Amatori Palermo, carica abbandonata soltanto per motivi di salute. Pino Sutera è ricordato da tutti come faro e punto di riferimento dell’atletica siciliana.

L’annuncio di Totò Gebbia, presidente regionale della Fidal

Totò Gebbia, presidente regionale della Fidal ha annunciato la notizia da Facebook. “Tristissima notizia ci lascia un pezzo della storia dell’atletica siciliana. Riposa in pace caro Pino Sutera”.

L’inseparabile amico Pino Giordano lo ricorda così: “Il covid si è portato via il mio, il nostro, amico fraterno Pino Sutera. Non c’è l’ha fatta dopo una settimana di ricovero all’ospedale Cervello. Un abbraccio alla moglie Maria e ai figli. Riposa in pace caro Pino”.

Antibo “Oggi l’atletica siciliana avrà un angelo in più in cielo”

Anche il campione Salvatore Antibo, la “Gazzella di Altofonte” argento olimpico a Seul ’88 nei 10000, ha voluto ricordare l’amico Sutera: “Oggi ci lascia un pilastro dello Sport Amatoriale Siciliano, Pino Giuseppe Sutera, non ce l’ha fatta dopo un ricovero di una settimana all’ospedale Cervello, il covid si è portato via un uomo ‘perbene’ nello sport e nella vita. Oggi l’atletica leggera siciliana avrà un angelo in più in cielo , un abbraccio alla moglie Maria e ai figli. Pino fai buon viaggio!!!”.

La Versa “Va via un signore”

Francesco La Versa, allenatore della nazionale Italiana di Atletica Leggera paralimpica Fispes, posta un suo pensiero: “Oggi va via un pezzo di storia dell’atletica Siciliana, un signore, uno stacanovista, sempre pronto a mettere tutta la sua esperienza a servizio di tutti. Caro Pino quando esprimevi un tuo pensiero rimanevamo tutti li ad ascoltarti, anche i più esperti in materia, perché avevamo sempre qualcosa da apprendere dal te. Grazie per tutti i tuoi preziosi consigli che conserverò saldamente nel mio cuore e come ti dicevo ogni volta che ci salutavamo prima di andar via….Ciao Zio Pino Giuseppe”.

I tanti messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social. “A nome mio e di tutta la Marathon Monreale porgo le più sentite condoglianze alla Famiglia Sutera e alla ASD Amatori Palermo per la perdita del grande PRESIDENTE e AMICO Pino”, scrivono Martina e Nino.

E ancora Maurizio: “Sono profondamente addolorato nel leggere questa notizia. Pino Sutera è stato sempre un punto di riferimento essenziale nel mondo del podismo amatoriale siciliano. Che la sua anima riposi in pace”.

Scrive Eros: “Il mondo sportivo palermitano perde oggi una delle persone più belle, appassionate e perbene che abbia mai conosciuto. Caro Pino Sutera Dio ti accolga fra le sue braccia. Riposa in Pace. Condoglianze alla famiglia”.

Diede vita all’attività Amatori e Master a Palermo

Negli anni ’70 l’attività Amatori e Master cominciò la sua spinta. Era un periodo in cui pensare di partecipare ad una maratona era quasi utopistico visto l’arduo grado di sfida. Pino Sutera e Pino Giordano strutturarono questo movimento con l’organizzazione dei campionati regionali.

Le varie manifestazioni erano mensilmente registrate e raccontate da CorriSicilia che per venticinque anni (dal 1986 al 2011) ha immortalato questa fetta dell’atletica leggera isolana.