Pallanuoto maschile A1, e Camilleri torna a Malta

Un nuovo attaccante maltese per la Nuoto Catania. Arriva Jake Muscat Melito mentre va via il bomber Stevie Camilleri che rientra a Malta per motivi personali. Camilleri saluta il club rossazzurro dopo aver contribuito con 50 reti nella regular season ed altri gol pesanti nei play out, alla salvezza della squadra.

La società etnea, che si prepara alla sua terza stagione nella massima serie nazionale della pallanuoto maschile, annuncia quindi l’ultimo colpo di mercato.

Chi è Muscat

Jake Muscat è un attaccante maltese classe 2003 alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Vent’anni appena compiuti, è cresciuto nel Neptunes dove ha iniziato a nuotare da piccolissimo e dove a soli 15 anni è stato inserito in prima squadra, una volta in vetrina a Malta, dove continua a giocare nel campionato estivo più affascinante del mondo, esordisce nella pallanuoto professionistica in serie A Montenegrina, ancora minorenne, alla corte di mister Gojkovic, dove gioca tre stagioni allo Jadran: con i ragazzi di Herceg Novi porta a casa due campionati, una coppa nazionale e colleziona circa 70 gol oltre ad esordire in Champions League.

Con il suo club, il Neptunes, contestualmente procede e vince tre campionati segnando oltre un centinaio di gol ed essendo tra i più prolifici marcatori della storia del suo club. La sua vita nelle rappresentative nazionali inizia già a 15 anni, sotto categoria gioca in ogni rappresentativa fino ad esordire nella prima squadra nazionale da giovanissimo. È attualmente uno dei 13 agli ordini della nazionale maltese.

L’attaccante maltese “A Catania sarà un’ottima opportunità”

Queste le prima parole di Jake Muscat in rossazzurro: “Sono davvero contento di aver firmato con la Nuoto Catania! Sono certo che sarà una ottima opportunità per me giocare nel campionato italiano. Spero che sarà una stagione di successo, io farò del mio meglio per raggiungere gli obiettivi della società”.

Il responsabile del mercato rossazzurro Giuseppe Corsello, ha dichiarato: “Innanzitutto un saluto e un ringraziamento a Stevie Cammilleri, sono felice che il nuovo acquisto sia proprio maltese e proprio attaccante. Jake è un talentuoso attaccante e credo il più giovane acquisto della gestione del presidente Torrisi, che ringrazio sempre per quanto mi consente di fare. È giovane e talentuoso e quindi sul solco di quanto vogliamo portare avanti come progetto ci aiuterà a far bene con passione e freschezza, ringrazio per la collaborazione il Dd dei Neptunes Rainer Scerri”.

Ed ancora: “Abbiamo battuto la concorrenza di una squadra, serba, una spagnola e una italiana tutte che avrebbero giocato coppe europee, sintomo che Catania piace ed è vista come una opportunità di livello per i giocatori. Ad oggi credo il mercato non regalerà altre sorprese, siamo soddisfatti dei giocatori presi e siamo certi staranno bene col gruppo dei catanesi”.

