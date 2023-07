Pallanuoto maschile A1, difensore col vizio del gol

Nuovo arrivo all’Ortigia. Il club biancoverde annuncia del difensore Giorgio La Rosa in prestito dalla Nuoto Catania che va a rinforzare il roster in vista dei numerosi impegni per la prossima stagione nella massima serie di pallanuoto maschile, della Champions League e della Coppa Italia.

Chi è Giorgio La Rosa, difensore col vizio del gol

Classe 1993, La Rosa è un difensore possente ma abile nel giocare anche la fase offensiva e di segnare diversi gol. Nell’ultima stagione, con la calottina della Nuoto Catania, ha infatti realizzato 42 reti in 23 partite di campionato, play-out inclusi.

Per lui si tratta di un ritorno, a tre anni di distanza dalla stagione 2019-2020, bella ma sfortunata, con la grande cavalcata europea conclusasi però con la finale di Euro Cup cancellata dalla pandemia. Una stagione sola, con una prima fase nella quale il difensore catanese aveva offerto ottime prestazioni, prima di essere fermato da problemi alla schiena che lo hanno fortemente limitato, facendogli saltare molte partite, fino alla decisione finale di fermarsi e lasciare Siracusa.

In questi tre anni, La Rosa ha ritrovato condizione e continuità di rendimento. Nelle ultime settimane, la ricerca, da parte dell’Ortigia, di un difensore di qualità e affidamento che potesse rafforzare un reparto che ha perso il suo miglior interprete (Rossi), e la voglia di tornare a Siracusa per riscattare quella stagione sfortunata hanno reso possibile questo ritorno. Naturalmente, grazie anche alla disponibilità della Nuoto Catania che ha rispettato la volontà del giocatore di vivere questa nuova opportunità di partecipare alle coppe europee con la calotta biancoverde.

La Rosa “Voglio giocare la migliore stagione”

Ecco le parole di Giorgio La Rosa da nuovo giocatore dell’Ortigia: “Trovare le motivazioni per accettare la proposta di una società come l’Ortigia non è stato difficile. L’ambizione di giocare in una squadra tra le migliori nel panorama nazionale ed internazionale, al fianco di giocatori di altissimo livello, naturalmente è grande. Inoltre, per me tornare a Siracusa rappresenta una rivincita personale rispetto alla stagione sfortunata, interrotta sul più bello dal Covid. La voglia di rivalsa vive dentro di me da quel giorno in cui con la società abbiamo deciso di separarci per darmi modo di risolvere alcuni problemi fisici che mi avevano tormentato durante quella annata di successi cancellati dalla pandemia”.

Sui traguardi da inseguire nella prossima stagione, Giorgio ha le idee chiare: “Il mio obiettivo personale è quello di giocare la mia miglior stagione possibile per ripagare la fiducia della società e del mister. Voglio aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi di squadra, per cercare di confermarci tra le migliori forze del campionato italiano e competere con le migliori squadre in Europa”.

Infine, un pensiero, ovviamente, va alla società etnea che gli ha dato la possibilità di tornare a Siracusa, venendo incontro alle sue esigenze: “Un ringraziamento speciale va alla Nuoto Catania, in particolare al presidente Mario Torrisi, per aver capito la mia scelta e non aver ostacolato la mia volontà di accettare la proposta dell’Ortigia, assecondando così il mio desiderio di competere per traguardi più prestigiosi”.

Gorrìa Puga ai saluti

Contestualmente, l’Ortigia saluta Javier Gorrìa Puga, con il quale non è stato rinnovato l’accordo.