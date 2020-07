Il tecnico di Florida intervistato dal Corriere dello Sport

In attesa di conoscere chi sarà il tecnico che guiderà il Palermo F.C. nella prossima stagione di Serie C, oltre ai nomi già fatti nelle scorse settimane (Fabio Caserta, Fabio Pecchia, Roberto Boscaglia...), ce n’è anche un altro: Gaetano Auteri, attuale allenatore del Catanzaro, eliminato ai Playoff.

Intervistato dal Corriere dello Sport, il 51enne di Floridia ha detto: «Chi ama qualcosa non deve spiegarla, ma viverla. Sarebbe un onore, però non ho sentito nessuno. Dovessero scegliere Auteri, le dico con un pizzico di presunzione a cui non sono abituato che sarebbe una fortuna e un’occasione per entrambi».

Poi, stuzzicato sulla formula vincente per la C, Auteri ha detto: «Se esiste una formula vincente per la C? No, però puoi metterti sulla buona strada con una società solida, una guida tecnica sicura e tanti quattrini. Altrimenti sei destinato a fallire. Ecco perché il Bari non è una sorpresa ma la conferma di avere operato nel migliore dei modi».

E, sulla possibilità che il Palermo possa farcela, Auteri è ottimista: «Ha costruito la stagione con elementi di categoria superiore che ora si ritrova. Un esempio di programmazione completa. A Palermo come a Bari, bisogna soltanto vincere e bene».

Auteri, che usa il modulo tattico 3-4-3, ha allenato molte squadre dal 1994: Ragusa, Igea Virtus, Avellino, Crotone, Martina, Siracusa, Gallipoli, Nocerina, Latina, Matera, Benevento e Catanzaro.