Serie B, nella 37ma giornata arrivano altri verdetti

Frosinone campione della B, Bari sicuro del terzo posto, Venezia sprint play off. In serie C Benevento e Spal. Questi i verdetti dopo la 37ma giornata del campionato di serie B che aspetta gli ultimi 90 minuti per decretare gli altri a testimonianza di un torneo estremamente equilibrato.

Se il Frosinone festeggia davanti al proprio pubblico la vittoria del campionato battendo nel posticipo il Genoa per 3-2 nella festa promozione tra le due compagini migliori di questa serie B, ed altre 4 formazioni sono già certe della qualificazione ai play off, è una bagarre gigantesca per gli ultimi due posti per gli spareggi per la serie A, per l’ultima retrocessione diretta e per designare le due squadre che disputeranno i play out.

Il Frosinone è primo, il Genoa si gode la promozione

L’antipasto di serie A al Benito Stirpe tra Frosinone e Genoa, come detto, finisce 3-2. Sono gli ospiti con Badelj a sbloccare la partita dopo 14′ con una botta da oltre 25 metri. IL Frosinone pareggia con Mazzitelli su punizione che costa l’espulsione di Bani per intervento pesante su Borrelli. Boloca nel recupero del primo tempo raddoppia di piatto destro. Borrelli al 77′ la chiude. Gudmundsson accorcia le distanze nel finale.

Agli uomini di Fabio Grosso il primo posto e la Coppa Nexus. Il Genoa rimane, rimarrà, secondo, e si gode assieme ai laziali la serie A.

Bari vittorioso sulla Reggina, Sudtirol frenato dal Cittadella

Si definisce la griglia play off. In pole position parte il Bari che grazie al successo per 1-0 sulla Reggina è sicuro del terzo posto a quota 65. Decide Folorunsho con il classico gol dell’ex nel finale del primo tempo. Nella ripresa la squadra di Inzaghi prova a pareggiare senza grossi risultati. Amaranto al momento fuori dalla zona play off.

Al quarto posto, ma decisamente più staccato rimane il Sudtirol che pareggia al Druso per 1-1 con il Cittadella e sale a 58 punti.

I veneti vanno in vantaggio in avvio di ripresa con il bomber Antonucci, all’11mo centro stagionale che fredda Poluzzi. La squadra di casa si riogranizza ed al 70′ pareggia con una spettacolare conclusione di Odogwu servito da un cross di Rover. Sempre Odogwu potrebbe segnare il sorpasso che certificherebbe la quarta piazza ma la conclusione da buona posizione non centra la porta.

Cagliari e Parma non sbagliano, Palermo ko, Spal in C

Cagliari e Parma inseguono la quarta posizione che offre sulla carta un percorso meno ostico. E vincono riducendo le distanze dal Sudtirol ad una sola lunghezza.

I sardi battono il Palermo in rimonta nel derby delle isole. Finisce 2-1 per la squadra di Ranieri che però deve prima subire la fiammata di Segre, bravo ad anticipare tutti su azione di calcio d’angolo a metà del primo tempo. Dieci minuti dopo arriva il lampo del Cagliari con Deiola che sfrutta un’amnesia della difesa rosanero e dal limite non perdona. Nella ripresa l’episodio che indirizza la partita in favore dei padroni di casa è la doppia ammonizione e conseguente espulsione di Marconi. Il Cagliari raddoppia con Lapadula che si costruice il 2-1 lavorando un pallone in area e colpendo in diagonale.

Ko quasi indolore per i rosanero che scendono dalla settima all’ottava posizione. Venerdì sera con il Brescia dovranno vincere.

Il Parma risponde e con un rigore trasformato da Vasquez espugna il Paolo Mazza e condanna la Spal alla retrocessione in serie C. Risultato amaro per gli estensi con tanto di contestazione alla dirigenza.

I ducali, invece, hanno ancora speranza di centrare la quarta posizione.

Venezia batte il Perugia, Ascoli frena col Cosenza

Buon balzo in avanti in zona play off lo fa il Venezia che si impone 3-2 sul Perugia ed inguaia gli umbri terzultimi che per sperare nella salvezza devono battere il Benevento al Curi e sperare in un ko del Brescia a Palermo.

I lagunari, sono adesso al settimo posto con 49 punti. Venezia avanti sul 3-0 grazie ai colpi di Pierini, Carboni ed Ellertsonn. Il Perugia reagisce con Luperini e con un penalty di Casasola, poi espulso.

L’Ascoli frena in casa col Cosenza ma rimane ancora in corsa per la zona play off in una bagarre incredibile. Al Del Duca finisce 1-1 che non serve neppure ai silani per lasciare la zona play out. Gol lampo del Cosenza con D’Orazio che di testa finalizza al meglio un calcio d’angolo al 2′. La reazione dei marchigiani non manca ma Marrasa sbaglia il raddoppio. L’Ascoli ci crede e dopo un’altra occasione fallita, pareggia con una bella conclusione da fuori area di Buchel, abile a raccogliere una ribattuta della difesa.

Brescia e Pisa pareggiano, Benevento vittoria inutile

Un pari che non risolve i problemi di nessuno tra Brescia e Pisa. Al Rigamonti le Rondinelle passano in vantaggio al 53′ con una botta di Bisoli. Gliozzi si mangia il pareggio ma i toscani pareggiano con Masucci al 35′. Brescia quartultimo con 39 punti, giocherà al Barbera di Palermo per evitare la retrocessione diretta e soprattutto per evitare anche i play out.

I toscani proveranno a rientrare nei play off quando chiuderà la stagione regolare ospitando la Spal nella speranza che le altre contendenti non vincano.

Vittoria amara ed inutile per il Benevento che retrocede in serie C nonostante il 2-1 sul Modena. I sanniti tornano in terza serie dopo 7 anni (cinque di B e due fugaci apparizioni in serie A). Diaw porta in vantaggio i Canarini di Tesser poi Ciano pareggi dalla distanza ed allo scadere del primo tempo raddoppia con Foulon. Benevento all’inferno, Modena già salvo.

Como cala il tris alla Ternana

Il Como vince in rimonta e si congeda dal Sinigaglia con la vittoria salvezza e che teoricamente rimetterebbe in gioco per i play off i lariani di Longo. La Ternana, invece, perde un’altra occasione per centrare la salvezza anticipata che non dovrebbe comunque essere una chimera.

In avvio di partita Favilli porta in vantaggio gli umbri trasformando un clacio di rigore per un contrasto in area tra Binks e Falletti. Nell’intervallo Longo opera un triplice cambio. Ed indovina tutto: Vignali, Da Cunha e Chajia entrano e segnano le tre reti comasche.

Serie B, i risultati della 37ma giornata

Ascoli – Cosenza 1-1

Bari – Reggina 1-0

Benevento – Modena 2-1

Brescia – Pisa 1-1

Cagliari – Palermo 2-1

Como – Ternana 3-1

Spal – Parma 0-1

Sudtirol – Cittadella 1-1

Venezia – Perugia 3-2

Frosinone – Genoa 3-2

La classifica

Frosinone 77 punti; Genoa* 70; Bari 65; Sudtirol 58; Parma* e Cagliari 57; Venezia 49; Palermo 48; Pisa, Reggina** ed Ascoli 47; Como 46; Modena 45; Ternana 43; Cittadella 42; Cosenza 40; Brescia 39; Perugia 36; Spal e Benevento 35.

Genoa e Parma penalizzate di un punto, Reggina penalizzata di 5 punti.

Verdetti acquisiti: Frosinone e Genoa promosse in serie A. Ai play off Bari, Sudtirol, Parma e Cagliari già certe degli spareggi.

Retrocesse in serie C: Benevento e Spal già certe.

Marcatori, Lapadula segna ancora

Lapadula regala la vittoria al suo Cagliari sul Palermo e rafforza la sua leadership nella classifica dei cannonieri. A 90 minuti dalla fine è lui il bomber principe della cadetteria.

Gianluca Lapadula (Cagliari) 20 gol; Joel Pohjanpalo (Venezia) 18; Matteo Brunori (Palermo) e Walid Cheddira (Bari) 16; Samuele Mulattieri (Frosinone) 12; Mirko Antonucci (Cittadella) 11.