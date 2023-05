Serie B, nel posticipo la festa tra Frosinone e Genoa

Entra nella fase calda il campionato di serie B che sabato 13 maggio celebra la 37ma e penultima giornata. Quasi certamente ci saranno ulteriori verdetti. Soprattutto in zona retrocessione col Benevento virtualmente in serie C.

Nove partite su dieci si giocheranno in contemporanea alle 14, il posticipo è la festa promozione che però mette in palio la prima posizione tra Frosinone e Genoa entrambe già sicure della massima serie. Ai laziali basta un pareggio per chiudere aritmeticamente in prima posizione il campionato avendo 4 lunghezze di vantaggio sul Grifone.

Bari-Reggina vale molto

Escludendo la sfida simbolica tra le due dominatrici del campionato, ovvero tra Frosinone e Genoa, una sfida interessante è quella tra Bari e Reggina. I pugliesi cercano l’ultimo sforzo per confermare la terza posizione in classifica ed avere – in teoria – un calendario meno complicato in vista dei play off promozione. La Reggina, invece, dopo la sentenza di ieri sera della Corte d’Appello Federale che ha ridotto la penalizzazione e restituito due punti preziosissimi, è ripiombata in zona play off. Servono punti per rimanerci o per continuare a sperare fino all’ultima giornata.

Incroci pericolosi in Ascoli-Cosenza, Brescia-Pisa e Venezia-Perugia

Tre sfide mettono di fronte squadre che lottano per i play off contrapposto a quelle che cercano di evitare i play out.

Ascoli-Cosenza, Brescia-Pisa e Venezia-Perugia sono le classiche partite in cui tutto può succedere.

Ascoli, Pisa e Venezia, appaiate in classifica a quota 46, provano a rimanere in scia per gli ultimi due posti che permettono gli spareggi per la serie A.

Cosenza, Brescia e Perugia non possono sbagliare se vogliono uscire dalla zona calda ed evitare i play out. Il Perugia, terz’ultimo, è quello che rischia di più ed una sconfitta potrebbe condannarlo addirittura alla serie C diretta in caso di risultati sfavorevoli: leggasi successi di Cosenza e Brescia.

La Spal non può sbagliare col Parma, Benevento riceve Modena

La 37ma giornata potrebbe stabilire almeno una, se non due, squadre che abbandoneranno la cadetteria.

Il Benevento, ultimo in classifica, riceve il Modena. Al Vigorito le Streghe devono vincere e sperare che il Brescia non faccia punti col Pisa. La squadra di Agostinelli giace in fondo alla classifica con 32 punti, 6 in meno delle Rondinelle che sono diciassettesime. I sanniti, in pratica, sono virtualmente in serie C.

Dal canto suo il Modena, si gioca le residue chance di ottavo posto che dista appena due lunghezze anche se le avversarie sono molte. Ma mai dire mai soprattutto in un campionato di serie B così estremamente equilibrato come quello di questa stagione.

Situazione delicata anche per la Spal che al Paolo Mazza ospita il Parma. Gli estensi sono penultimi con 35 punti, la zona play out dista 3 lunghezze ma la squadra di Oddo non può più sbagliare.

Gli ospiti, invece, sono ancora in lizza per la terza posizione, lontana 3 punti, e si giocano alla pari col Cagliari la quinta. Un piazzamento migliore agevolerebbe il cammino play off.

Cagliari-Palermo, derby delle isole da alta quota

Derby delle Isole ad alta quota alla Unipol Domus di Cagliari tra i rossoblù ed il Palermo. La squadra di casa punta a mantenere la quarta posizione ed a mettere pressione al Sudtirol. I rosanero puntano a fare punti preziosi per mantenere la zona play off e potersi giocare il tutto per tutto in casa. La vittoria sulla Spal di sabato scorso ha ridato entusiasmo ad un ambiente frustrato da tante occasioni perse.

Il Sudtirol per la quarta posizione

Al Druso, il Sudtirol si congeda dal proprio pubblico ricevendo il Cittadella. La matricola altoatesina è certa dei play off ma vuole blindare la quarta posizione dall’assalto di Cagliari e Parma. Per farlo servono i tre punti.

Anche il Cittadella vuole l’intera posta. Significherebbe dare quasi certezza alla salvezza diretta evitando la pericolosissima appendice dei play out. Ai veneti le motivazioni non mancano.

Como-Ternana per chiudere il discorso salvezza

Due squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato sono Como e Ternana. Entrambe sono appaiate a quota 43 e teoricamente possono ancora raggiungere i play off, distanti 4 punti. Al tempo stesso non sono del tutto al sicuro dall’evitare i play out dai quali hanno un vantaggio di 4 lunghezze. Ma manca poco per ottenere la salvezza diretta.

Serie B, le partite della 37ma giornata

Si giocano tutte le partite sabato 13 maggio. Ecco il palinsesto della penultima giornata.

Sabato 13 maggio alle 14

Ascoli – Cosenza

Bari – Reggina

Benevento – Modena

Brescia – Pisa

Cagliari – Palermo

Como – Ternana

Spal – Parma

Sudtirol – Cittadella

Venezia – Perugia

Alle 16.15

Frosinone – Genoa

Classifica aggiornata

Frosinone 74 punti; Genoa 70; Bari 62; Sudtirol 57; Cagliari e Parma* 54; Palermo 48; Reggina** 47; Pisa, Venezia ed Ascoli 46; Modena 45; Como e Ternana 43; Cittadella 41; Cosenza 39; Brescia 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.

Marcatori, Lapadula comanda

Ecco i top 5. Gianluca Lapadula (Cagliari) 19 gol; Joel Pohjanpalo (Venezia) 18; Matteo Brunori (Palermo) e Walid Cheddira (Bari) 16; Samuele Mulattieri (Frosinone) 12.