Serie B, tra i convocati si rivede Stulac

Vigilia calda per la trasferta di Cagliari. E’ tornato l’entusiasmo in casa Palermo dopo la vittoria per 2-1 sulla Spal che ha fatto piombare i rosanero in settima posizione ed in piena lotta play off.

Una classifica cortissima, compattata ancor di più – come se non bastasse – dalla sentenza della Corte Federale d’Appello che ieri ha ridotto la penalizzazione della Reggina di due punti adesso sotto di una sola lunghezza rispetto ai rosanero.

Ma il Palermo, con i suoi 48 punti raccolti è padrone di se stesso e sabato 13 maggio alla Unipol Domus di Cagliari proverà a fare punti per rimanere aggrappati al sogno play off ed a giocarsi il tutto per tutto in casa con il Brescia all’ultima giornata.

Il tecnico rosanero Eugenio Corini presenta il derby delle Isole parlando della caratura dell’avversario. I sardi hanno raccolto finora 54 punti e sono appaiati in classifica col Parma ma inseguono la quarta posizione occupata dal Sudtirol che vanta 57 punti.

Corini “Ci siamo prepararti al meglio per una grande partita”

“Affrontiamo un avversario di grande valore allenato da un uomo straordinario con una carriera incredibile – sottolinea Corini – questo fa capire le ambizioni del Cagliari. Non hanno mai perso con Ranieri in casa. Gli unici pareggi li hanno fatti con Frosinone, Genoa e Sudtirol e le altre le hanno vinte tutte. Un avversario e un campo difficile da espugnare, è molto stimolante. Siamo tornati in una zona che sognavano e abbiamo una grande occasione. Ci siamo preparati al meglio per fare una grande partita. Matteo (Brunori, ndr) mi ha espresso la volontà di stare con i compagni, certifica l’ambizione che abbiamo tutti noi. Crea energia positiva e vogliamo metterla in campo col Cagliari”.

Corini prosegue: “Ringrazio Ranieri per le parole che ha espresso, certifica che qualcosa in campo sappiamo fare. Che abbiamo creato una nostra identità. Quando crei uno stile devi lavorare su questo. Le prestazioni c’erano e ci sono sempre state. Abbiamo fatto un percorso lineare. Mancavano un paio di vittorie che avrebbero cambiato totalmente la nostra classifica e su questo abbiamo lavorato. Dobbiamo mettere in campo le nostre idee. Il Cagliari è una squadra che alterna tanti sistemi di gioco. Hanno una grande squadra che ha parecchie soluzioni. Mancosu, Lapadula, Pavoletti ma noi vogliamo mettere in campo la nostra identità”.

“Cagliari formazione di grande livello”

L’allenatore si soffermato sull’avversario anche a fine conferenza. “Il Cagliari di Ranieri è una squadra di grande livello – osserva – capace di stordirti col palleggio, comandare il gioco, trovare ampiezza e profondità. Squadra forte e camaleontica che ti può prendere alta o aspettarti per farti uscire e prenderti n certe zone di campo scoperte. Sappiamo quali sono i loro punti forti, abbiamo studiato e preparato al meglio queste situazioni e siamo consapevoli di potere fare bene contro un avversario di notevole qualità e molto difficile da affrontare”

“Ringrazio i tifosi che ci seguono”

Si parla dell’allenamento infrasettimanale al Barbera. In 3mila hanno abbracciato la squadra. Corini spiega: “Voglio ringraziare chi è venuto allo stadio. Ringrazio gli agli ultras che hanno cantato come se fosse una partita ufficiale. Idea di allenamento a porta aperte condivisa con ds Rinaudo è sviluppata dal club, giornata fantastica c’erano bambini, famiglie e anziani. Ed è stato molto bello. Ci hanno dato una grande carica in vista di Cagliari, un esperimento da ripetere assolutamente in futuro, e bello ed importante che i tifosi vedano come la squadra lavora e si sentano più vicino alla squadra. Sarebbe bello ripetere quasta giornata periodicamente per far conoscere il nostro lavoro a tutti. E’ un modo per caricare”.

“Matteo è il nostro capitano”

Grande assente della partita sarà Matteo Brunori. Il bomber è stato squalificato dopo l’ammonizione nel primo tempo con la Spal. Il tecnico ricorda – scherzandoci – che l’unica volta che è mancato i rosa hanno segnato 5 gol. Ma chiaramente a Cagliari sarà tutt’altra storia.

“Brunori e sempre più leader e capitano della squadra, verrà con noi e seguirà la squadra a Cagliari. Parliamo molto per capire come poter migliorare ancora il suo apporto alla squadra, a parte i gol, nel legate il gioco e compartecipare alla manovra. Sta crescendo sempre di più e sta diventando sempre più completo. L’unica volta che Matteo è mancato abbiamo fatto cinque gol contro il Modena, a Cagliari sarà difficile farne cinque ma questo dimostra il valore anche degli altri attaccanti in rosa. Ma abbiamo alternative importanti per sopperire alla mancanza di Brunori. Tutino sta giocando da titolare, Soleri lo ha fatto fino ad un paio di partite fa, Vido è in condizione, Valente e lo stesso Verre possono riempire in certi momenti della partita questo spazio”.

Su Stulac

Nell’elenco dei convocati si rivede Stulac, assente di lungo corso tra le fila rosanero. Tornano a disposizione anche Saric.

“Stulac ha fatto un percorso difficile: quattro mesi sono tanti. E’ fluido nei movimenti ma ci vuole cautela, sta ritrovando la condizione respirando la squadra. Può diventare una risorsa i più. Su Saric fatto un lavoro importante, lo abbiamo recuperato il giorno prima. Oggi ha preso però una botta alla caviglia ma si è ripreso, il medico mi ha già rassicurato. Aurelio ha avuto una gastroenterite, ma lo abbiamo tenuto con noi. Palla inattiva? Abbiamo percentuali in linea con il resto dei club”.

Azioni su palla ferma

“Palle da fermo? Facciamo dei gol e li prendiamo. Una cosa di molto particolare, dati in linea con il resto del club. È un lavoro continuo che stiamo facendo. Speriamo bene, anche il Cagliari è terzo in questa speciale classifica, ha giocatori che calciano molto bene. Abbiamo fatto un buon allenamento per essere più solidi sotto questo punto di vista. Vi ricordo che il Cagliari l’anno scorso giocava in Serie A, che il Palermo già quest’anno si possa parametrare al Cagliari è motivo di grande orgoglio. I tre attaccanti mi hanno fatto fare diverse riflessioni questa settimana, valuterò il percorso e il minutaggio. Dentro la partita quando tolgo Matteo è per tenere alto quel livello lì. Li ho visti tutti molto bene, ho già deciso e vedrete domani. Sono sicuro che chi rimarrà fuori sarà dentro durante la gara”.

I convocati di Corini per Cagliari, riecco Stulac

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di sabato 13 maggio a Cagliari:

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli. Difensori : 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37. Mateju, 48 Bettella.

: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37. Mateju, 48 Bettella. Centrocampisti : 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente.

: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente. Attaccanti: 7 Tutino, 19 Vido, 27 Soleri.

Anche il capitano Matteo Brunori partirà per la Sardegna insieme al resto della squadra.