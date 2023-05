Il Palermo abbraccia i tifosi, in 3mila all’allenamento al Barbera in vista del Cagliari

10/05/2023

Una vera e propria festa rosanero al Renzo Barbera. Il Palermo abbraccia i tifosi, per la prima volta in questa stagione, in allenamento a porte aperte nell’impianto di viale del Fante. Per l’occasione sono stati 3mila gli appassionati presenti che hanno gremito la tribuna coperta dello stadio.

Una iniziativa – simile a quella dello scorso anno, ma era a metà aprile ed il test fu con la primavera – che si spera sia beneagurante in vista della delicatissima trasferta di Cagliari prevista per sabato 13 maggio alle 14.

Ha avuto successo l’iniziativa del club rosanero di aprire le porte dello stadio ai tifosi per la partitella infrasettimanale in famiglia. I giocatori allenati da Eugenio Corini prima della seduta di allenamento hanno regalato una trentina di palloni ai tifosi calciandoli dal campo verso la tribuna.

Tanto affetto ma è saltata la passerella fra giocatori e tifosi

È saltata, invece, la passerella che era stata organizzata per i giocatori fra i tifosi per autografi e foto ricordo per la straordinaria affluenza che non ha permesso il rispetto delle misure di sicurezza.

Partitella in famiglia con l’Under 17

Per la cronaca la partitella in famiglia contro la formazione under 17 rosanero allenata da Cristiano Del Grosso è stata vinta dalla prima squadra per 12-0, in evidenza Gennaro Tutino, autore di cinque gol. In rete anche Vido e Soleri, che hanno segnato una doppietta a testa, Broh, Graves e Brunori. Corini ha mischiato le carte schierando nel primo tempo Massolo; Mateju, Bettella, Oriuhela; Buttaro, Segre, Stulac, Broh, Aurelio; Vido, Soleri.

Nel secondo tempo spazio a Grotta; Oriuhela, Graves, Marconi; Valente, Damiani, Gomes, Verre, Sala; Tutino e Brunori.

Gomes torna in gruppo, ancora differenziato per Nedelcearu

Claudio Gomes ha lavorato in gruppo, mentre Ionut Nedelcearu ha effettuato un lavoro differenziato programmato. Rimane quindi il dubbio sulla presenza del centrale difensivo romeno a Cagliari.

Ancora assente Edoardo Lancini, a causa di una faringite con stato febbrile.