Allarme Nedelcearu per il Palermo, il centrale romeno ha lavorato a parte

Edoardo Ullo di

09/05/2023

Affaticamento muscolare per Ionut Nedelcearu che ha lavorato a parte. Il Palermo prepara la delicata trasferta di sabato 13 maggio a Cagliari ma è in l’allarme per il difensore centrale romeno.

Se non dovesse recuperare il tecnico Eugenio Corini potrebbe optare tra Davide Betella e Simon Graves per affiancare Ivan Marconi ed Ales Mateju al centro del reparto arretrato. Sarebbe comunque un’assenza pesante in vista della penultima giornata del campionato di serie B con la squadra che in Sardegna va a giocarsi una buona fetta di qualificazione ai play off promozione. La squadra è settima con 48 punti ed ha due lunghezze di distanza da Pisa, Venezia ed Ascoli.

Ancora differenziato per Gomes, rimane assente Lancini

Ancora differenziato a parte anche per Claudio Gomes a cui ieri era stata diagnosticata un’algia da sovraccarico al tendine d’Achille sinistro. Nuovamente assente Edoardo Lancini a causa di una faringite con stato febbrile.

Allenamento al Barbera per il Palermo

La squadra guidata da Eugenio Corini ha effettuato un’attivazione e circuit training in palestra, rondos, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Mercoledì 10 maggio inizia vendita biglietti Palermo-Brescia

A partire dalle 14.30 di mercoledì 10 maggio sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Brescia, valevole per la 38a giornata di campionato di Serie prevista per sabato 19 maggio alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20.25 di venerdì 19 maggio o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

il sito Vivaticket

i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera.

I prezzi dei biglietti

Curve: 15 euro intero, 12 ridotto (Donne, Over 65 nati entro il 31 dicembre 1957, ed Under 18, nati dall’1 gennaio 2005).

Gradinata superiore : 20 euro, ridotto 16.

: 20 euro, ridotto 16. Gradinata inferiore : 25 euro, ridotto 20.

: 25 euro, ridotto 20. Tribuna laterale : 35 euro, ridotto 28.

: 35 euro, ridotto 28. Tribuna centrale : 50 euro, ridotto 40.

: 50 euro, ridotto 40. Tribuna centralissima: 70 euro, ridotto 55.

Palermo-Brescia sarà anche l’ultima partita in cui gli abbonati e i mini-abbonati potranno sfruttare la promo “Sempre al tuo fianco” e consentire a un amico o parente non abbonato di acquistare un biglietto al 50% di sconto.

Tribuna Renzo Barbera apre al pubblico per allenamento rosanero

Mercoledì 10 maggio a partire dalle 15 la tribuna dello stadio Renzo Barbera sarà aperta al pubblico, che per la prima volta in questa stagione potrà assistere liberamente all’allenamento dei rosanero in vista della trasferta di Cagliari.

Un momento per condividere la passione rosanero con i giocatori e trasmettere la giusta carica per il finale di stagione. Per l’occasione infatti, a fine allenamento, sarà possibile incontrare da vicino tutti i calciatori, che prima di rientrare negli spogliatoi, si fermeranno a salutare e scattare foto con i tifosi nel parterre della tribuna.

Dall’11 maggio inizia consegna maglie regalo per trasferta Ascoli

A partire da giovedì 11 maggio alle 15.30, comincerà la consegna delle maglie in regalo per i tifosi che avevano acquistato il biglietto del settore ospiti della partita Ascoli-Palermo inizialmente prevista per il 28 gennaio scorso e rinviata di 24 ore a causa di un guasto nel charter che trasportava i giocatori rosanero ad Ascoli.

Ogni beneficiario in possesso del biglietto può recarsi allo store del Palermo allo stadio Renzo Barbera presentando il titolo d’ingresso al match accompagnato da un documento d’identità. Sarà possibile ritirare la maglia anche con delega aggiungendo al biglietto la copia del documento d’identità del richiedente.

In alternativa, chi abita fuori Palermo può fare apposita richiesta via mail – con l’indicazione dei dati anagrafici e in allegato il documento d’acquisto del biglietto – all’indirizzo info@palermofc.com (oggetto: “maglia Ascoli”). Chi ha già inoltrato la propria richiesta di spedizione non dovrà effettuare una nuova richiesta, le spedizioni partiranno automaticamente verso gli indirizzi indicati.