Serie B, squadra si prepara per prossimo impegno

Il pareggio di Como lascia ancora l’amaro in bocca in casa rosanero. Un punto che tutto sommato permette al Palermo di avvicinarsi alla zona play off adesso distante una sola lunghezza anche se aumenta la bagarre per la settima e l’ottava posizione con ben 8 squadre in tre punti.

Ionut Nedelcearu parla attraverso i canali ufficiali del club di viale del Fante. Il difensore centrale vuole scrollarsi la delusione per la vittoria sfumata, una nuova occasione persa oggettivamente, e pensare al prossimo ostacolo.

“Dispiace per la partita di Como. Noi volevamo vincere – osserva Nedelcearu – ci abbiamo provato fino all’ultimo ma pensiamo alla prossima partita con la Spal. Ho avuto un paio di occasioni, purtroppo la palla non è entrata. Pensiamo alla prossima però perché possiamo farcela. I tifosi anche a Como sono stati fantastici. Sono sempre vicini. Ora vogliamo tornare a vincere in casa perché è importante sia per noi che per loro”.

E prosegue: “Abbiamo conosciuto Nicolò Maja. Siamo felici perché gli abbiamo dato un sorriso dopo l’esperienza che ha avuto. Non dobbiamo pensare alla classifica. La Spal come sappiamo lotta per la salvezza ma noi dobbiamo guardare al nostro percorso. Siamo subito tornati a lavorare perché sarà una settimana intensa e vogliamo concentrarci per la partita con la Spal e vincere. Abbiamo un solo punto dalla zona play off”.

“Soddisfatto della stagione in rosanero”

Il centrale difensivo del Palermo parla della sua annata nel club: “Soddisfatto nella mia prima stagione in rosanero. Mi trovo bene e sto benissimo con gruppo, società e squadra fantastici. Adoro Palermo e voglio fare qualche cosa in più perché se lo meritano”.

Palermo prepara match con la Spal

Questa mattina il Palermo è tornato in campo al Renzo Barbera per una seduta d’allenamento, in vista del match casalingo di sabato prossimo contro la Spal.

Programma di recovery tra palestra e fisioterapia per i calciatori che ieri hanno disputato più di 45 minuti di gioco.

Il resto del gruppo ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra, un circuito tecnico, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.