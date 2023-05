Serie B, riatletizzazione per Saric, Masciangelo in differenziato

Leo Stulac torna a lavorare pienamente in gruppo. Il centrocampista sloveno è assente per infortunio dalla trasferta col Brescia dello scorso 26 dicembre. Un’assenza pesante lungo tutto il girone di ritorno. Già nei giorni scorsi si era rivisto con i compagni sia pure in modo parziale.

Potrebbe essere un rientro importante in vista degli ultimi 180 minuti del campionato cadetto che vedono i rosanero impegnati nella corsa ai play off e con una settima posizione appena conquistata da difendere.

Riatletizzazione per Saric, Masciangelo in differenziato

Dario Saric, invece, ha iniziato la riatletizzazione. Il mediano si era fermato nel finale del primo tempo della partita con il Benevento a causa di una lesione distrattiva di primo grado al legamento del collaterale mediale del ginocchio destro

Edoardo Masciangelo, invece, ha svolto un lavoro differenziato programmato, a causa di una fascite plantare al piede destro: il numero 11 rosanero seguirà personalizzato per l’intera settimana.

Gomes a parte, Lancini assente con la febbre

Ha lavorato a parte anche Claudio Gomes, in seguito ad un’algia da sovraccarico al tendine d’Achille sinistro. Assente Edoardo Lancini, a causa di una faringite con stato febbrile.

Ripresa preparazione del Palermo in vista di Cagliari

È ripresa oggi pomeriggio al “Renzo Barbera” la preparazione del Palermo guidato da Eugenio Corini in vista del prossimo match in casa del Cagliari di sabato 13 maggio. I rosanero hanno effettuato un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, combinazioni offensive ed una partita a tema.

Allenamento a porte aperte al Barbera

Intanto, mercoledì 10 maggio a partire dalle 15 la tribuna dello stadio Renzo Barbera sarà aperta al pubblico, che per la prima volta in questa stagione potrà assistere liberamente all’allenamento dei rosanero in vista della trasferta di Cagliari.

Un momento per condividere la passione rosanero con i giocatori e trasmettere la giusta carica per il finale di stagione. Per l’occasione infatti, a fine allenamento, sarà possibile incontrare da vicino tutti i calciatori, che prima di rientrare negli spogliatoi, si fermeranno a salutare e scattare foto con i tifosi nel parterre della tribuna.

Mercoledì parte la vendita dei biglietti per Palermo-Brescia

Contestualmente partirà la vendita dei biglietti per l’ultima gara di campionato, Palermo-Brescia, prevista per il 19 maggio al Barbera: per i tifosi che acquisteranno il biglietto mercoledì pomeriggio al punto vendita dello stadio, in regalo speciali gadget rosanero, fino a esaurimento disponibilità.

Palermo-Brescia sarà anche l’ultima partita in cui gli abbonati e i mini-abbonati potranno sfruttare la promo “Sempre al tuo fianco” e consentire a un amico o parente non abbonato di acquistare un biglietto al 50% di sconto.