Si ferma Saric, per il centrocampista del Palermo lesione al legamento collaterale del ginocchio destro

Edoardo Ullo di

26/04/2023

Lesione distrattiva di primo grado al legamento del collaterale mediale del ginocchio destro e che hanno escluso lesioni ossee. Questa la diagnosi per il centrocampista del Palermo Dario Saric che è stato sottoposto ad esami strumentali al policlinico dal professor Cimino. Il centrocampista ex Ascoli ha iniziato il percorso riabilitativo. Si prevede uno stop per lui di un paio di settimane.

Saric si era fermato nel finale del primo tempo della partita con il Benevento sabato scorso. Dopo uno scontro di gioco era tornato poco prima dell’intervallo per poi essere sostituito da Broh che è subentrato in avvio di ripresa.

Alla luce di questa assenza in mezzo al campo, proprio Broh, o Damiani, potrebbe essere titolare a Como nel match della 35ma giornata del campionato di serie B. in programma lunedì 1 maggio alle 12.30.

Differenziato per Stulac, riatletizzazione per Aurelio

Intanto, Leo Stulac, sta svolgendo un lavoro differenziato tra campo e palestra mentre Giuseppe Aurelio, dopo lo stop della settimana scorsa, ha iniziato la riatletizzazione. Per il centrocampista fasi di avvicinamento ad un possibile ritorno in campo entro fine stagione. Stulac si era fatto male alla vigilia della partita di Brescia dello scorso 26 dicembre (ultima partita del 2022, ndr). Nelle ultime settimane aveva lavorato per il recupero da una lesione tendinea alla coscia sinistra a Manchester dopo aver seguito il programma studiato a Londra con il professor Fares Haddad, consulente ortopedico specialista nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee.

È ripresa la preparazione del Palermo in vista di Como

Oggi pomeriggio è ripresa al “Renzo Barbera” la preparazione del Palermo in vista del prossimo match in casa del Como. La squadra allenata da Eugenio Corini ha svolto un’attivazione e mobilità, un lavoro intermittente, possesso palla ed una partita a tema.

Squadra seguita dai tifosi, a Como nuovo sold-out per il settore ospiti

Anche a Como i tifosi del Palermo non faranno mancare il loro supporto ai propri beniamini. Ci credono probabilmente più gli appassionati evidentemente. Dopo i sold out registrati al Tombolato ed al Tardini, in occasione delle sfide contro il Cittadella ed il Parma, si registra anche il tutto esaurito del settore ospiti dell’impianto lariano. Per il Palermo una delle ultime possibilità di poter rientrare nella lotta play off.

La sfide vede di fronte i rosanero, noni con 44 punti a due lunghezze dalla zona play off, di fronte ai padroni di casa che dopo un avvio sconcertante hanno recuperato posizioni su posizioni ed ora si trovano a centroclassifica con 42 punti, due in meno rispetto ai siciliani.

Palermo multato di 5000 euro

Il Giudice Sportivo ha sanzionato il Palermo con un’ammenda di 5.000 euro. Secondo quanto si legge nel provvedimento, i tifosi rosanero durante la sfida col Benevento avrebbero lanciato un bicchiere d’acqua verso un calciatore della squadra avversaria durante il primo tempo e per aver lanciato due bottiglie d’acqua ad inizio ripresa ad uno degli assistenti.

Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo recita quanto segue: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, lanciato, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un bicchiere d’acqua e per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, lanciato, in direzione di un Assistente, due bottigliette d’acqua contenenti del ghiaccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.