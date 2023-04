Serie B, per l’ex Pontedera lesione di primo grado alla coscia destra

Il Palermo prosegue la sua preparazione in vista della partita di sabato 22 aprile (fischio di inizio alle 16.15) tra le mura amiche del Renzo Barbera con il Benevento valida per la 34ma giornata del campionato di serie B.

Ma arriva una brutta notizia per il tecnico Eugenio Corini che dovrà fare a meno quasi certamente di Giuseppe Aurelio. L’esterno sinistro, infatti, arrivato durante il mercato di riparazione a gennaio (ed a segno col Modena, ndr), è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Quasi certa, quindi, la sua assenza contro i sanniti.

Ballottaggio Sala-Masciangelo

Si apre quindi un ballottaggio per ricoprire il ruolo di esterno sinistro tra Marco Sala che rientra da problemi fisici ed Edoardo Masciangelo, altra pedina giunta nel mercato di riparazione.

Allenamento al Tenente Onorato

Allenamento mattutino oggi al campo Tenente Onorato di Boccadifalco per il Palermo guidato da Eugenio Corini.

I rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e circuit training in palestra, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Col Benevento ultima chiamata per i play off

Il Palermo arriva all’appuntamento in serie decisamente negativa. Un solo successo nelle ultime 10 partite, conseguito prima dell’ultima pausa di campionato con il Modena per 5-2. Una striscia negativa culminata col rientro in campo dopo la sosta dove i rosa hanno incassato due sconfitte esterne a Parma ed a Venezia inframezzate da uno scialbo e fischiatissimo pareggio interno con il pericolante Cosenza.

Ciononostante la classifica dice che Brunori e compagni sono ancora in grado dal punto di vista aritmetico di poter centrare l’obiettivo dei play off. L’ottavo posto occupato dal Pisa e dalla Reggina, ieri sanzionata con tre punti di penalizzazione dal tribunale federale per irregolarità nel pagamento degli stipendi, dista appena 3 lunghezze.

Chiaro, però, che corra l’obbligo di invertire la rotta. E col Benevento la vittoria sarà fondamentale non solo per quello che potrebbe essere il sogno del raggiungimento della zona play off, ma anche per allontanare i fantasmi delle sabbie mobili. La fascia play out dista 6 lunghezze.

Certamente ci vorrà determinazione: il Benevento è ultimo e si giocherà le ultime possibilità per centrare punti e risalire la china evitando l’inferno della serie C diretta. All’andata il Palermo espugnò il Vigorito con un lampo di Brunori. Anche per sabato serviranno le sue reti per esorcizzare le Streghe.