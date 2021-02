Basket, la palermitana Costanza Verona convocata in Nazionale, ora è caccia all’Europeo (VIDEO)

Redazione di

02/02/2021

La palermitana Costanza Verona convocata dalla Nazionale Senior di basket. La guardia siciliana sarà impegnata in due match fondamentali per conquistare l’Europeo. L’obiettivo è vincere con Danimarca e Romania. Il giusto premio di un’importante carriera, nonostante Costanza Verona abbia solo 21 anni. La palermitana, che milita con il Geas Sesto San Giovanni in Serie A1 di basket, è stata convocata dalla Nazionale Senior a caccia di un posto per gli Europei di quest’anno, che saranno ospitati da Francia e Spagna tra il 17 e il 27 giugno. Costanza Verona, in zona Azzurra da quando aveva 15 anni, farà parte, quindi, del gruppo che affronterà Danimarca e Romania, giovedì e sabato a Istanbul: entrambe sfide fondamentali per l’Italia per conquistare il pass per il torneo continentale. Intervistata da SkySport, la guardia siciliana ha affermato: «Non vedevo l’ora di indossare la maglia azzurra e di rappresentare l’Italia. Sono super contenta. Spero di aiutare la squadra ad ottenre la qualificazione agli europei». E ancora: «Spero di dare alla squadra molta energia. Mi ha impressionato che la palla gira veloce e la difesa è molto aggressiva. Sono contenta di far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di cominciare a giocare». «L’obiettivo – ha rimarcato Verona – è vincere con Danimarca e Romania e partecipare all’Europeo quest’estate». Costanza Verona ha esordito con la maglia azzurra nel Torneo Internazionale di Caorle nel 2018, nel match vinto con la Polonia 66-55 e con 9 punti realizzati. Il match indimenticabile è stato quello con la Russia dell’11 agosto 2019, nel campionato europeo under 20 femminile: ben 25 punti realizzati nella vittoria 70 a 67. Figlia d’arte (Simona Chines è ex giocatrice di serie A con il Verga Palermo), Costanza Verona è cresciuta nel vivaio dell’Andros Palermo.

La palermitana Costanza Verona convocata dalla Nazionale Senior di basket .

convocata dalla . La guardia siciliana sarà impegnata in due match fondamentali per conquistare l’Europeo.

sarà impegnata in due match fondamentali per conquistare l’Europeo. L’obiettivo è vincere con Danimarca e Romania.

Il giusto premio di un’importante carriera, nonostante Costanza Verona abbia solo 21 anni. La palermitana, che milita con il Geas Sesto San Giovanni in Serie A1 di basket, è stata convocata dalla Nazionale Senior a caccia di un posto per gli Europei di quest’anno, che saranno ospitati da Francia e Spagna tra il 17 e il 27 giugno.

Costanza Verona, in zona Azzurra da quando aveva 15 anni, farà parte, quindi, del gruppo che affronterà Danimarca e Romania, giovedì e sabato a Istanbul: entrambe sfide fondamentali per l’Italia per conquistare il pass per il torneo continentale.

Intervistata da SkySport, la guardia siciliana ha affermato: «Non vedevo l’ora di indossare la maglia azzurra e di rappresentare l’Italia. Sono super contenta. Spero di aiutare la squadra ad ottenre la qualificazione agli europei».

E ancora: «Spero di dare alla squadra molta energia. Mi ha impressionato che la palla gira veloce e la difesa è molto aggressiva. Sono contenta di far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di cominciare a giocare».

«L’obiettivo – ha rimarcato Verona – è vincere con Danimarca e Romania e partecipare all’Europeo quest’estate».

Costanza Verona ha esordito con la maglia azzurra nel Torneo Internazionale di Caorle nel 2018, nel match vinto con la Polonia 66-55 e con 9 punti realizzati.

Il match indimenticabile è stato quello con la Russia dell’11 agosto 2019, nel campionato europeo under 20 femminile: ben 25 punti realizzati nella vittoria 70 a 67.

Figlia d’arte (Simona Chines è ex giocatrice di serie A con il Verga Palermo), Costanza Verona è cresciuta nel vivaio dell’Andros Palermo.