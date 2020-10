Alle 15 il calcio d'inizio

Domani, alle 15.00, a Bisceglie, il Palermo di Roberto Boscaglia proverà a interrompere due record negativi.

Da un lato l‘assenza del goal. I RosaNero, infatti, sono l’unica squadra dell’intera Serie C a non averne segnato neanche uno. Dall’altro, l’assenza della vittoria (diretta conseguenza di quanto appena scritto). Tra l’altro, il Palermo ha perso due gare su tre (Teramo e Avellino con lo stesso risultato 0-2), pareggiando 0-0 in trasferta con la Ternana, ricordando la partita rinviata con il Potenza per la positività di due giocatori lucani.

Naturalmente, però, bisognerà fare i conti con gli avversari. E il Bisceglie, allenato da Giovanni Bucaro (nato a Palermo), dopo avere perso la prima in casa con la Turris (che ha vinto tre gare su tre), ha convinto nel successo in trasferta sul campo del Foggia (3-1). Insomma, non sarà facile per il Palermo, visto quanto emerso dai campi fino a oggi, avere la meglio sui pugliesi.

Ad arbitrare il match sarà Marco Ricci di Firenze che sarà coadiuvato da Thomas Miniutti di Maniago e Giorgio Lazzaroni di Udine. Quarto uomo: Marco Acanfora.

Passando alle probabili formazioni, la squadra di casa affronterà il Palermo con il modulo 4-3-3 e dovrebbe scendere in campo allo stadio Ventura con Spurio; Di Marino, Priola, Vona, Giron; Maimone, Cittadino, Zagaria; Padulano, Rocco, Mansour.

E ora il Palermo, con il modulo 4-2-3-1, Boscaglia potrebbe optare per Pelagotti; Almici, Somma, Lancini, Crivello; Luperini, Odjer; Valente, Rauti, Floriano; Saraniti. Tuttavia, c’è la possibilità che possa giocare Corrado al posto di Crivello. Da notare il debutto immediato del nuovo arrivato Alberto Almici.

Infine, un’occhiata alle quote. La vittoria del Biscegllie è data tra 3.20 e 4.00. Il pareggio tra 2.995 e 3.25. La vittoria dei siciliani tra 1.90 e 2.15. Insomma, una partita aperta per i bookmaker ma con il Palermo leggermente favorito (come già successo nelle tre precedenti gare).