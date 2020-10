Domani, sabato 17 ottobre, ci saranno le prime due partite della 5ª giornata di Serie C, Girone C.

Alle 15.00, infatti, si affronteranno Ternana e Potenza in Umbria e Vibonese e Paganese in Calabria.

Domenica, invece, alle 15.00 tocca alle due siciliane, impegnate entrambe in trasferta e in Puglia: il Palermo giocherà a Bisceglie, il Catania a Francavilla Fontana con la Virtus Francavilla.

Alle 17.30, poi, altre tre partite: Catanzaro – Foggia; Teramo – Casertana; Turris – Monopoli. Infine, alle 21.00 il derby campano tra Avellino e Juve Stabia.

Riposerà il Bari (che avrebbe dovuto incontrare il Trapani, escluso dal campionato).

La classifica: Bari 10; Turris 9; Teramo 7; Ternana, Avellino e Juve Stabia 6; Vibonese 5; Catanzaro e Potenza 4; Catania, Bisceglie, Foggia e Monopoli 3; Casertana e Paganese 2; Cavese, Virtus Villafranca, Palermo e Viterbese 1; Trapani 0.

Il Catania, ricordiamo, ha dovuto recuperare 4 punti di penalizzazione.

Infine, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha ‘rimproverato’ Eleven Sports dopo i problemi tecnici della scorsa domenica – a un tratto non è stato possibile vedere nessuna partita: «Da Eleven Sports mi aspetto che tutto funzioni alla perfezione, esigo precise garanzie che ciò avvenga. Oggi con una bassa percentuale d’afflusso di tifosi agli stadi, la trasmissione delle partite in streaming è l’unica alternativa che abbiamo per non perdere tifosi e sponsor. Pretendo pertanto qualità massima del servizio per tutta la durata del campionato e mi aspetto un’adeguata forma di risarcimento per gli utenti ed i club».