Record sfumato ma successo in tempo reale per lo scafo australiano

Pronostico rispettato. Black Jack taglia per primo in tempo reale il traguardo della Palermo-Montecarlo 2023. Il maxi di 100 piedi dell’armatore australiano Peter Hamburg, skipper Mark Bradford, è arrivato all’entrata di Port Hercule a Monaco chiudendo la sua prova all’entrata di Port Hercule a Monaco alle 19,53 dopo 2 giorni,7h3’6″ di navigazione.

La Bonaccia ferma la corsa al record di Black Jack

Dopo una prima fase di regata a buona velocità, che ha fatto pensare anche che potesse attaccare il record della corsa (47 ore e 46 minuti),Black Jack è stato rallentato per tutta la seconda notte dalle ariette incostanti tra le Bocche di Bonifacio e la costa occidentale della Corsica. Record sfumato per la Bonaccia ma vittoria in tempo reale senza grossi patemi d’animo.

Shockwave 3 insegue

Al secondo posto in reale c’è sempre il 90 piedi Shockwave 3 Prosecco DOC, il maxi di Claudio Demartis con i colori del Circolo della Vela Sicilia, organizzatore della regata. Anche Shockwave ha sofferto le bonacce tra nord Sardegna e sud Corsica fino a metà mattinata, quindi ha ripreso ad avanzare con una buona media sugli 8-10 nodi.

L’ETA (il tempo stimato di arrivo) per lo scafo bianco con a bordo tra gli altri Roberto Ferrarese, è per la mattina di domani venerdi 25 agosto, tra le 9 e le 11, a seconda dell’evoluzione del Libeccio sul Mar Ligure di Ponente.

Sfida per il terzo posto in tempo reale

Interessante la lotta per il terzo posto in reale, e forse non solo: c’è un testa a testa tra il VO70 I Love Poland con lo skipper Gregor Baranovski, e il Cookson 50 Kuka 3 dell’armatore italo-svizzero Franco Niggeler, che ha a bordo tra gli altri Mitch Booth e Pietro D’Alì. La barca con numero velico elvetico sta facendo una regata strepitosa, al passo con barche più grandi: alle 17 si trovava a 125 miglia dal traguardo, e navigava a vista con il 70 piedi polacco della regata intorno al mondo. Non è un caso che Kuka 3 sia al comando della classifica provvisoria della Palermo-Montecarlo in tempo compensato IRC.

Flotta compatta

Intanto è arrivato vento da Sud anche sul grosso della flotta, rimasta straordinariamente compatta e ravvicinata. C’è un grande traffico nel pomeriggio del secondo giorno di regata, con tante barche al passaggio del gate di Porto Cervo.

Nell’ordine sono passati: Chenapan 4, Ker 40 francese di Gilles Caminade, alle 15:31, seguito alle 15:38 da Elo II, il proto con i giovani dello Yacht Club Italiano e Mauro Pelaschier, seguito ad appena un minuto da Tonnerre de Glen, il vincitore 2022, Ker 46 di Dominque Tian alle 15.39. Quindi i maltesi di Artie Jeep, Judel Vrolijk di 13 metri alle 15:45.

Passati anche, Otra Vez, ICE 52 maltese di Aaron Floridia, il primo dei Class 40 ACI40 del croato olimpionico di sci Ivica Kostelic e ancora Comanche Sagola, il Farr 40 di Battistoni, Sorrentino e Fornich con i colori del Circolo Lauria.

Il grosso degli arrivi a Montecarlo è messo in previsione per la notte del 26 agosto. Le luci del Principato si accendono per la grande vela offshore.

