Il maxi australiano è nettamente in testa ed è atteso in nottata a Monaco

Niente record di percorrenza per Black Jack alla regata Palermo-Montecarlo 2023. L’imbarcazione che detiene il primato – quando nel 2015 si chiamava Esimit Europa 2 – di 47 ore e 46 minuti è stata frenata nella notte dalla bonaccia che ha rallentato di molto la sua andatura bloccando il maxi australiano lungo la Corsica. Per riuscire nell’impresa Black Jack avrebbe dovuto tagliare il traguardo nel primo pomeriggio. Non c’è stato, quindi, il jolly desiderato ed il vento è stato decisivo.

Per Black Jack previsto arrivo notturno ed in solitario a Montecarlo

Questo, però, non ha inciso sul risultato della regata. Il 100 piedi dell’armatore australiano Peter Hamburg mantiene un vantaggio considerevole su Shockwave 3 Prosecco Doc del Circolo della Vela Sicilia che rimane al secondo posto ma a circa 40 miglia di distanza.

Anche Shockwave ha sofferto le bonacce tra nord Sardegna e sud Corsica fino a metà mattinata, quindi ha ripreso ad avanzare con una buona media sugli 8-10 nodi. Alle 17 si trova a circa 110 miglia dal traguardo. L’ETA (il tempo stimato di arrivo) per lo scafo bianco con a bordo tra gli altri Roberto Ferrarese, è per la mattina di domani venerdi 25 agosto, tra le 9 e le 11, a seconda dell’evoluzione del Libeccio sul Mar Ligure di Ponente.

Interessante la lotta per il terzo posto in reale, e forse non solo: c’è un testa a testa tra il VO70 I Love Poland con lo skipper Gregor Baranovski, e il Cookson 50 Kuka 3 dell’armatore italo-svizzero Franco Niggeler, che ha a bordo tra gli altri Mitch Booth e Pietro D’Alì. La barca con numero velico elvetico sta facendo una regata strepitosa, al passo con barche più grandi: alle 17 si trova a 125 miglia dal traguardo, e naviga a vista con il 70 piedi polacco della regata intorno al mondo. Non è un caso che Kuka 3 sia al comando della classifica provvisoria della Palermo-Montecarlo in tempo compensato IRC.

Intanto è arrivato vento da Sud anche sul grosso della flotta, rimasta straordinariamente compatta e ravvicinata. C’è un grande traffico nel pomeriggio del secondo giorno di regata, con tante barche al passaggio del gate di Porto Cervo. Nell’ordine sono passati: Chenapan 4, Ker 40 francese di Gilles Caminade, alle 15:31, seguito alle 15:38 da Elo II, il proto con i giovani dello Yacht Club Italiano e Mauro Pelaschier, seguito ad appena un minuto da Tonnerre de Glen, il vincitore 2022, Ker 46 di Dominque Tian alle 15:39, quindi i maltesi di Artie Jeep, Judel Vrolijk di 13 metri alle 15:45.

Passati anche, Otra Vez, ICE 52 maltese di Aaron Floridia, il primo dei Class 40 ACI40 del croato olimpionico di sci Ivica Kostelic e ancora Comanche Sagola, il Farr 40 di Battistoni, Sorrentino e Fornich con i colori del Circolo Lauria. Il grosso degli arrivi a Montecarlo è messo in previsione per la notte del 26 agosto. Le luci del Principato si accendono per la grande vela offshore.

L’arrivo a Monaco dei primi è atteso in serata mentre degli inseguitori durante la prossima notte, approssimativamente fra le 3 e le 4. Ed a Montecarlo, intanto, la macchina organizzativa dello Yacht Club de Monaco è in funzione ed è pronta ad accogliere i velisti.

L’albo d’oro della Palermo-Montecarlo

2005 – Fata Turchina (First 40.7) – Grazia Alia – Canottieri Palermo

2006 – Amer Sport One (Vo70) – Agostino Randazzo – Circolo della Vela Sicilia

2007 – Out of the Reach (Maxi 60) – Guido Miani – Yacht Club de Monaco

2008 – Out of the Reach (Maxi 60) – Guido Miani – Yacht Club de Monaco

2009 – Libertine-Lauria (Comet 46) – Gabriele Bruni – Cc Roggero di Lauria

2010 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – Igor Simic – Yacht Club de Monaco

2011 – Lauria Cochina (First 40) – Piergiorgio Fabbri – Cc Roggero di Lauria

2012 – Team Laurai (Cookson 50) – Fulvio Garajo e Germana Tognella – Cc Roggero di Lauria

2013 – Extra 1 Lauria (X41) – Barraco/Bruni – Cc Roggero di Lauria

2014 – Pita Maha (X41) – Renzo Grottesi – Club Vela Portocivitanova

2015 – Extra 1 (X41) – Piero Majolino – Circolo della Vela Sicilia

2016 – Scricca (Comet 38S) – Leonardo Servi – Yacht Club Punta Ala

2017 – L’ottavo Peccato (M37) – Francesco De Nicolo – Circolo della Vela Bisceglie

2018 – Tonnerre de Glen (Ker 46 Custom) – Tian Dominique – Societè Nautique de Marseille

2019 – Primavista Lauria (Felci Ice 52) – Gaetano Figlia di Granara – Club Can. Roggero di Lauria

2020 – non disputata per la pandemia Covid

2021 – Joy (J BOATS) – Edoardo Bonanno – Circolo della Vela Sicilia

2022 – Tonnerre de Glen (Ker 46 Custom) – Tian Dominique – Societè Nautique de Marseille

2023 – ?

In tempo reale (Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita)

2005 – Steinlager (Maxi ketch) – 73 ore 54 minuti e 11 secondi

2006 – Amer Sports One (VO70) – 55 ore 25 minuti e 15 secondi

2007- Steinlager (Maxi ketch) – 62 ore 03 minuti e 19 secondi

2008- Senso One (Maxi 140) – 52 ore 11 minuti e 48 secondi

2009 – Idea (Maxi 70) – 76 ore 01 minuti e 15 secondi

2010 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 48 ore 52 minuti e 21 secondi

2011 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 50 ore, 52 minuti e 30 secondi

2012 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 62 ore, 47 minuti

2013 – Monaco Racing Fleet (TP 52) – 66 ore, 8 minuti e 30 secondi

2014 – b2 Monaco Racing Fleet (TP 52) – 70 ore, 37 minuti e 52 secondi

2015 – Esimit Europa 2 (Maxi 100) – 47 ore, 46 minuti e 48 secondi

2016 – Rambler 88 (Maxi88) – 58 ore, 14 minuti e 11 secondi

2017 – Lucky (Maxi60) – 66 ore, 46 minuti e 03 secondi

2018 – Rambler 88 (Maxi88) – 67 ore, 34 minuti e 30 secondi

2019 – Vera (Maxi84) – 65 ore, 13 minuti e 01 secondi

2021 – Arca Sgr (Brisbante Shipyard) – 59 ore, 3 minuti e 08 secondi

2022 – Lady First III (Dreau Jean-Pierre) – 59 ore, 47 minuti e 06 secondi

2023 ?