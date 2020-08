Fumata grigia tra il tecnico siciliano e la società ligure

Dopo la salvezza raggiunta senza ansie, le strade tra Roberto Boscaglia e il Virtus Entella potrebbero separarsi da un momento all’altro.

Infatti, come riportato su Il Secolo XIX – edizione Levante, ci sarebbe stato un vertice tra il presidente della squadra ligure, Antonio Gozzi, e il tecnico siciliana ma il risultato sarebbe stata una «fumata grigia» e «Boscaglia volerà nel pomeriggio di oggi verso la sua Sicilia e le meritate vacanze senza avere la certezza di allenare i chiavaresi nella prossima stagione, sebbene ci sia un contratto che lo leghi al club di via Gastaldi fino al prossimo 30 giugno. Il presidente Gozzi s’è concesso altre quarantotto ore di tempo per prendere la decisione definitiva, per dire sì o no al Boscaglia ter, riflettendo su quale strada sia meglio che l’Entella percorra in vista della nuova stagione».

Interessato a quanto succede in Liguria è il Palermo F.C. che, a due settimane dall’inizio del ritiro a Petralia Sottana, non ha ancora ufficializzato il nuovo tecnico e non è ormai un mistero che il nome dell’ex allenatore di Brescia e Trapani è in cima alla lista del club rosanero.

Boscaglia, però, a Palermo vorrebbe coinvolgere l’intero suo staff e un contratto più lungo di un anno.