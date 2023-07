Serie B, tripletta di Vasic, doppiette di Mancuso e Soleri

Una sgambatura. Ritmi lenti, tante prove e tanti gol. Come è normale che sia. Il Palermo gioca e vince la sua prima amichevole estiva. A Ronzone, sede del ritiro dei rosanero, finisce 12-0 nei confronti dei dilettanti della rappresentativa della Bassa Anaunia, formazione che milita nel campionato di Promozione trentina. A segno Brunori, Nedelcearu, Valente, Segre, Insigne e nella ripresa Vasic con una tripletta, Mancuso e Soleri con una doppietta.

Test utile per le primissime indicazioni per il tecnico Eugenio Corini che durante i 90 minuti di gioco ha provato due formazioni diverse. Ceccaroni ha giocato tutti e 90 i minuti. Proprio il difensore, prima della partita, è stato presentato alla stampa.

“Ho avuto questa opportunità, Palermo è stata la mia prima scelta. Non vedevo l’ora di firmare, mi sono liberato a zero. Sono stato subito contento ed entusiasta di iniziare quest’avventura, mi riempie d’orgoglio il lungo contratto”. Ed ancora “Corini sta provando vari moduli, non ho una preferenza, gioco sia a quattro che a tre. Ho fatto anche l’esterno anche se sono più difensivo. Sono a disposizione. È importante lavorare sin da subito. Sono arrivato e non mi mai sentito così a casa, i ragazzi sono bravissimi. Speriamo di continuare così”.

Giuseppe Aurelio, invece, in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare, ha svolto un lavoro differenziato. Stesso discorso a pochi minuti dal termine della partita per Leo Stulac.

Cinque reti nel primo tempo

Questa la formazione schierata nel primo tempo: Pigliacelli, Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Ceccaroni; Gomes, Segre, Saric: Valente, Brunori e Insigne. Con Corini che prova il 4-3-3.

Apre le danze il capitano e bomber Matteo Brunori poco dopo il quarto d’ora con un piatto preciso sull’uscita del portiere. Poi a segno Nedelcearu con la specialità della casa: colpo di testa da calcio d’angolo. Ed ancora Valente, Segre ed Insigne a chiudere la prima frazione.

Nella ripresa show di Vasic

Corini nel secondo tempo manda in campo quest’altra formazione e prova il 4-4-2: Nespola tra i pali, poi Graves, Lucioni, Ceccaroni; Vasic, Broh, Damiani, Stulac; Soleri e Mancuso. A disposizione: 24 Corona.

Nei secondi 45 minuti tripletta di Vasic e due gol a testa per Mancuso e Soleri a fissare il punteggio sul definitivo 12-0.

Leo Stulac, in via precauzionale, è rientrato negli spogliatoi prima della fine del match.

Con l’ingresso di Corona e l’infortunio di Stulac, il tecnico Eugenio Corini è poi passato ad una difesa a quattro formata da Graves, Lucioni, Nedelcearu e Damiani. In mezzo al campo Broh e Vasic. Esterno destro a centrocampo Corona, dall’altra parte Mancuso che tende ad accentrarsi per fare coppia con Soleri.

Domenica mattina allenamento con ingresso libero

Nella giornata di domani la squadra effettuerà una seduta mattutina a Ronzone con inizio alle ore 10: i tifosi rosanero potranno assistere all’allenamento dalla tribuna dell’impianto (ingresso libero). A seguire, i calciatori godranno di mezza giornata di riposo.

Le amichevoli estive del Palermo, in campo il 19 luglio

Oltre alla partitella odierna con la Bassa Anaunia, i rosa affronteranno altre quattro amichevoli durante il ritiro di Ronzone e Pinzolo. E già il 19 luglio si alzerà l’asticella con la Virtus Verona, formazione di C. Il clou è però previsto per il 22 luglio col Bologna formazione che milita in massima serie.

Il 19 luglio si alza l’asticella. E di molto. I rosa giocano – sempre a Ronzone – con la Virtus Verona, formazione che milita in serie C. Calcio di inizio alle 18.

Il 22 luglio sfida col Bologna

Il clou del programma delle amichevoli però è per il 22 luglio: il Palermo gioca col Bologna, formazione che gioca in massima serie. La partita si disputa a Rovereto alle 18.

Con Legnago e Trento gli ultimi test

I rosanero ancora in campo il 30 luglio giocando con il Legnago – formazione di serie C – a Pinzolo alle 16.30.

Il ciclo di test si chiude venerdì 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco di Trento con la locale formazione allenata dall’ex Bruno Tedino che gioca in terza serie. Poi inizierà la stagione: il 13 agosto il Palermo giocherà con lo Spezia il match ad eliminazione diretta dei 32mi di finale. Tra il 18 ed il 20 agosto (la Lega di B deve diramare i dettagli) a trasferta di Bari che aprirà il campionato.