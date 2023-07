Serie B, sgambatura alle 17 con i dilettanti trentini

Prima amichevole estiva per il Palermo. Nel pomeriggio alle 17 a Ronzone – località dove i rosanero stanno svolgendo il loro ritiro – Brunori e compagni affrontano la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anaunia. Una prima sgambatura in vista di test più impegnati con Virtus Verona, Bologna, Legnago e Trento.

Prima del test, il difensore centrale Pietro Ceccaroni sarà presentato in conferenza stampa.

Prima prova per il nuovo Palermo

Il nuovo Palermo, quindi, è atteso alla prima prova. La squadra sta prendendo forma ed è probabile che il test possa far vedere i primi vagiti del 4-3-3 tanto caro a Corini. Modulo che la scorsa stagione il tecnico non ha potuto sfoggiare per tante partite affidandosi spesso a volentieri al 3-5-2 modulare. Brunori e compagni affronteranno una squadra che milita nel campionato di Promozione trentina.

Chiaramente nel Palermo ci sarà spazio per tutti i calciatori e anche per l’altro modulo. Ed a tal proposito c’è curiosità per vedere in azione i nuovi arrivi. Lucioni e Ceccaroni al centro della difesa, Mancuso potrebbe operare esterno ma potrebbe giocare anche più centrale coadiuvando Brunori o Soleri. Insigne potrebbe già giocare dall’inizio benché sia arrivato tre giorni fa. Senza dimenticare l’apporto di Vasic, giovane promessa proveniente dal Padova.

Ieri doppia seduta

I rosanero hanno svolto anche ieri un doppio allenamento agli ordini del tecnico Eugenio Corini: in programma al mattino recovery in palestra, mentre nel pomeriggio un’attivazione tecnica e mobilità, possesso palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema.

Lesione alla coscia destra per Di Mariano

Francesco Di Mariano che nei giorni scorsi si è allenato a parte svolgendo un lavoro differenziato, si è sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso. Per il suo rientro serviranno almeno 10-15 giorni.

Insigne e Corna cambiano numeri

Varia la lista provvisoria dei numeri. Per la partita odierna con i dilettanti della Bassa Anaunia, Roberto Insigne ha scelto il numero 11 (e non più il 94) mentre Giacomo Corona ha preso il 24

Ecco la lista aggiornata:

Portieri: 1 Nespola, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

Centrocampisti: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 10 Di Mariano, 14 Broh, 20 Vasic, 21 Damiani, 23 Saric, 30 Valente

Attaccanti, 7 Mancuso, 9 Brunori, 11 Insigne, 24 Corona, 27 Soleri.

Nedelcearu “Siamo già una squadra forte, vogliamo fare bella figura”

Il difensore centrale romeno Inonut Nedelcearu ha parlato ieri attraverso i canali ufficiali del Palermo. L’esperto calciatore ha sottolineato l’importanza del ritiro pre-campionato. “Questo ritiro è importante per lavorare – ha dichiarato -. Siamo già una squadra forte ma iniziamo a consolidare e a diventare una bella famiglia sia in campo che fuori. A Palermo vivo con la mia ragazza e sto benissimo. Mi sono ambientato bene con i miei compagni.”

Nedelcearu ha proseguito: “Rispetto all’anno scorso dobbiamo migliorare la concentrazione ad ogni partita, perché l’anno scorso abbiamo perso facilmente troppi punti in casa. Quest’anno non possiamo permettercelo e per questo abbiamo già iniziato il nostro lavoro. Sarà un campionato difficile ma vogliamo essere fra i protagonisti”.

Il calciomercato estivo ha già portato in rosanero cinque nuovi arrivi per migliorare il gruppo che la scorsa stagione ha sfiorato – gettando alle ortiche – la qualificazione ai play off.

Giocatori di categoria che confermano l’intenzione del club di voler tentare la scalata alla serie A come annunciato da Gardini prima, dal presidente del Manchester City poi e dal tecnico Corini ad inizio ritiro: “Questo è un bene per la squadra – ha commentato – perché la concorrenza fa alzare il livello. La serie B è un campionato difficile e c’è spazio per tutti e ognuno di noi deve farsi trovare pronto quando viene chiamato in campo dal mister. Siamo contenti di far parte della famiglia del city group. È molto stimolante, ti dà sempre qualcosa in più”.

Prosegue la campagna abbonamenti che sta andando bene:” I nostri tifosi sono fantastici, l’anno scorso ci sono stati molto vicino e per questo meritavano di più e anche per questo il prossimo anno vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Spero – ha concluso il difensore – si abbonino in tanti perché per noi è molto importante giocare col Barbera pieno, è come avere un dodicesimo calciatore in campo”.

Il programma delle amichevoli estive del Palermo

Oltre alla partitella odierna con la Bassa Anaunia, i rosa affronteranno altre quattro amichevoli durante il ritiro di Ronzone e Pinzolo. E già il 19 luglio si alzerà l’asticella con la Virtus Verona, formazione di C. Il clou è però previsto per il 22 luglio col Bologna formazione che milita in massima serie.

Test con la Virtus Verona il 19 luglio

Il 19 luglio si alza l’asticella. E di molto. I rosa giocano – sempre a Ronzone – con la Virtus Verona, formazione che milita in serie C. Calcio di inizio alle 18.

Il 22 luglio sfida col Bologna

Il clou del programma delle amichevoli però è per il 22 luglio: il Palermo gioca col Bologna, formazione che gioca in massima serie. La partita si disputa a Rovereto alle 18.

Con Legnago e Trento le ultime amichevoli

I rosanero ancora in campo il 30 luglio giocando con il Legnago – formazione di serie C – a Pinzolo alle 16.30.

Il ciclo di test si chiude venerdì 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco di Trento con la locale formazione allenata dall’ex Bruno Tedino che gioca in terza serie.