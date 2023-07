Serie B, Devetak va in prestito all’Istra

Prosegue senza sosta la preparazione del Palermo nel ritiro di Ronzone in Trentino Alto Adige. I rosanero hanno effettuato una doppia seduta di allenamento agli ordini del tecnico Eugenio Corini.

La squadra di mattina ha svolto un’attivazione e circuit training in palestra e didattica difensiva per reparti. Nel pomeriggio, invece, sono state effettuate un’attivazione tecnica, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva ed una partita a tema.

Differenziato per Corona, Di Mariano e Mateju

Hanno lavorato a parte per allenamento differenziato tre giocatori. Si tratta di Giacomo Corona, Francesco Di Mariano ed Ales Mateju.

Devetak all’Nk Istra 1961

Nel frattempo il club siciliano ha annunciato di aver ceduto Mladen Devetak al NK Istra 1961. Il terzino sinistro si trasferisce con la formula del prestito con opzione in favore del club croato. Nella scorsa stagione ha raccolto 6 presenze in rosanero nel campionato cadetto con prestazioni oggettivamente rivedibili. A gennaio è stato ceduto in prestito alla Vibonese in serie C durante il mercato invernale. Con i calabresi diciassette presenze, un gol e la retrocessione in quarta serie.

Palermo in campo domenica

Sabato 15 luglio con calcio di inizio alle 17 al campo sportivo della località trentina, Brunori e compagni affronteranno la rappresentativa locale della Bassa Anunia, formazione che milita nel campionato di Promozione. Sarà il primo test pre-campionato.

Lunedì 16 luglio allenamento aperto ai tifosi

Il Palermo F.C. comunica che nella giornata di domenica 16 luglio la squadra effettuerà una seduta mattutina sul campo sportivo di Ronzone con inizio alle 10. Per questa occasione i tifosi rosanero potranno assistere all’allenamento dalla tribuna dell’impianto con ingresso libero.

Successivamente, nella stessa giornata, i calciatori godranno di mezza giornata di riposo. La preparazione riprenderà lunedì 17 luglio.

Massolo vicino al Vicenza, si avvicina Desplanches

Nelle scorse ore Samuele Massolo ha rifiutato il Pescara per andare verso Vicenza. Il portiere protagonista dei play off della stagione 2021-2022 che hanno permesso al Palermo di tornare in serie B starebbe quindi lasciando l’isola per il club biancorosso.

Proprio dal Vicenza potrebbe arrivare – in una sorta di scambio – il giovane estremo difensore Sebastiano Deplanches che è stato recente protagonista ai Mondiali Under 20 con la Nazionale di Carmine Nunziata dove ha ottenuto uno storico secondo posto – miglior risultato in assoluto della rappresentativa Under 20 – ai Mondiali di categoria. Desplanches è stato eletto anche il miglior portiere di quella kermesse. Sarebbe un arrivo di prospettiva in un ruolo cardine alle spalle dell’esperto Mirko Pigliacelli, titolare inamovibile la scorsa stagione.