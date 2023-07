Serie B, rosanero in campo sabato 15 luglio alle 17 con la Bassa Anunia

Il Palermo dà i numeri… di maglia. Si avvicina sempre più il primo test amichevole per il Palermo che sta svolgendo il ritiro di Ronzone. Sabato 15 luglio, infatti, con calcio di inizio alle 17 al campo sportivo della località trentina, gli uomini di Eugenio Corini affronteranno la rappresentativa locale della Bassa Anunia, formazione che milita nel campionato di Promozione.

Ed in questa occasione il club rosanero ha diramato la lista dei numeri di maglia. Si tratta di un elenco naturalmente provvisorio visto che il mercato è in pieno svolgimento e che mancano poche settimane all’avvio ufficiale della stagione agonistica 2023-2024 che partirà con la Coppa Italia pochi giorni dopo (18, 19 o 20 agosto, il giorno è ancora da decidere, ndr) con la prima di campionato a Bari. Il Palermo debutterà ufficialmente in Coppa nel primo turno il 13 agosto presumibilmente con lo Spezia.

I volti nuovi, Lucioni col 5, a Mancuso il 7

I cinque nuovi arrivati hanno scelto il loro numero di maglia provvisorio. Fabio Lucioni col 5 (nella scorsa stagione questo numero era sulle spalle di Claudio Gomes), Leonardo Mancuso ha il 7 (nel 2022-2023 era prima di Roberto Floriano Floriano, poi di Gennaro Tutino arrivato a gennaio dal mercato di riparazione), Aljosa Vasic il 20, Pietro Ceccaroni il 32, Roberto Insigne, infine, il 94. Potrebbe fare da spunto per una combinazione vincente al Lotto o al Superenalotto (benché il 94 non sia giocabile).

I numeri di maglia del Palermo, Nespola col numero 1

Ecco la lista completa ma ancora provvisoria di numeri di maglia: 1 Nespola; 2 Graves; 4 Gomes; 5 Lucioni; 6 Stulac; 7 Mancuso; 8 Segre; 9 Brunori; 10 Di Mariano; 11 Corona; 12 Massolo; 14 Broh; 15 Marconi; 18 Nedelcearu; 20 Vasic; 21 Damiani; 22 Pigliacelli; 23 Saric; 25 Buttaro; 27 Soleri; 30 Valente; 31 Aurelio; 32 Ceccaroni; 37 Mateju; 94 Insigne.

Palermo in campo il 15 luglio, il programma delle amichevoli

Fitta l’agenda di amichevoli in programma per il Palermo. La prima è prevista per il 15 luglio alle 17 al campo di Ronzone con la rappresentativa locale dilettantistica Bassa Anunia che milita nel campionato di Promozione trentina.

Test con la Virtus Verona il 19 luglio

Il 19 luglio si alza l’asticella. E di molto. I rosa giocano – sempre a Ronzone – con la Virtus Verona, formazione che milita in serie C. Calcio di inizio alle 18.

Il 22 luglio sfida col Bologna

Il clou del programma delle amichevoli però è per il 22 luglio: il Palermo gioca col Bologna, formazione che gioca in massima serie. La partita si disputa a Rovereto alle 18.

Con Legnano e Trento le ultime amichevoli

I rosanero ancora in campo il 30 luglio giocando con il Legnano – formazione di serie C – a Pinzolo alle 16.30.

Il ciclo di test si chiude venerdì 4 agosto alle 18 allo stadio Briamasco di Trento con la locale formazione allenata dall’ex Bruno Tedino che gioca in terza serie.